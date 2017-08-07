خلیفه حفتر با فرمانده ستاد ارتش مصر در قاهره دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ژنرال «خلیفه حفتر» فرمانده ارتش دولت تشکیل شده به وسیله پارلمان در «طبرق»، یکشنبه شب با «محمود حجازی» فرمانده ستاد ارتش مصر در قاهره دیدار و در خصوص روند حل بحران لیبی گفتگو کرد.

«تامر الرفاعی» سخنگوی نظامی دولت مصر اعلام کرد که کمیته مصری انتخاب شده برای بررسی پرونده بحران لیبی به ریاست حجازی، با حفتر و هیأت همراه او در راستای ادامه تلاش های مصر برای حل بحران لیبی دیدار کرده اند.

بر اساس این بیانیه دو طرف نتایج دیدار اخیر خلیفه حفتر و «فایز السراج» نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی و توافق برای آتش بس به منظور خروج از بن بست سیاسی ایجاد شده در کشور را بررسی کرده و تأکید کرده اند که باید همه نتایج مثبتی که تا کنون به دست آمده را برای حل کامل بحران لیبی و تحقق مطالبات مردم این کشور به کار گرفت.

«پاولا کاریدی» استاد روابط بین الملل و تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است که روی کار آمدن «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر که سبقه نظامی دارد به قدرت گرفتن خلیفه حفتر کمک شایانی کرده است. به گفته این تحلیلگر مصر به صورت نظامی و سیاسی از ژنرال بازنشسته لیبی حمایت کرد و این مسأله به افزایش نفوذ سیاسی و نظامی او در کشور منجر شد که این مسأله روند صلح در لیبی را با خطر جدی مواجه می کند. خلیفه حفتر از افراد مورد حمایت امارات هم هست و مرد «محمد بن زاید» ولی عهد ابوظبی در لیبی به شمار می رود.