۲۱۰ هزار تن گندم بصورت تضمینی از کشاورزان استان قزوین خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متقی فرد در بازدید از یک شرکت کشاورزی و دامپروری در شهرستان آبیک که با حضور فریدون همتی استاندار قزوین و مدیران انجام شد اظهار کرد: این میزان گندم در ۳۱ مرکز خرید از کشاورزان استان بصورت تضمینی خریداری شده که در بازه زمانی خریدگندم هیچ گونه گزارشی از تجمع ماشین های کشاورزان برای تحویل گندم دریافت نشده و بدون هیچگونه مشکلی عملیات خرید انجام شده است.

وی افزود: ۸۶۰ میلیارد ریال بهای گندم کشاورزان تا هفته گذشته پرداخته شده که مابقی نیز تا پایان شهریورماه پرداخت خواهد شد.

متقی فرد تصریح کرد: در حوزه بذر سال آینده نیز حدود ۹ هزار تن گندم بذری در استان خریداری شده که جای هیچگونه نگرانی نیست.

وی با بیان اهمیت کشت و توسعه دانه های روغنی خاطر نشان کرد : برنامه ۱۰ ساله وزارت جهاد کشاورزی مانند گندم و سایر محصولات در زمینه دانه های روغنی نیز وجود دارد تا بتوانیم به خودکفایی برسیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به اینکه بخش کشاورزی جزء برنامه های راهبردی اقتصاد مقاومتی است و به عنوان یک حوزه مهم در تولید و اشتغال محسوب می شود گفت : هم اکنون روزانه یک هزار و ۷۰۰تن شیر در استان استحصال می شود و میزان تولید این محصول در قزوین تا چهارسال آینده سالیانه به یک میلیون تن ارتقا می یابد.

متقی فرد تصریح کرد: در سال جاری افزایش صادرات غیرنفتی استان به یک میلیارد دلار هدف گذاری شده که با اتکا بر ظرفیت های مرتبط با کشاورزی استان شامل، مرغ و تخم مرغ، شیر و فرآورده های لبنی، صیفی جات و کشمش و انگور می توانیم در تحقق این هدف گام برداریم.

وی با بیان اینکه حفظ منابع آب و خاک در کنار افزایش تولید از برنامه های جهاد کشاورزی است گفت : در سال گذشته جهش بسیار خوبی در زمینه اجرای سامانه های نوین آبیاری در استان انجام شد که طی آن ۲۶هزار هکتار آبیاری تحت فشار به همت استاندار و مسئولان جهاد کشاورزی در سطح اراضی کشاورزی استان به اجرا درآمد و ۲۰ هزار هکتار دیگر نیز در سال جاری محقق خواهد شد.

متقی فرد تصریح کرد: هم اکنون در کشورهای پیشرفته تولیدات کشاورزی در فضاهای بسته و گلخانه ها انجام می شود که با توجه به این امر مهم؛ احداث شهرک گلخانه ای در اراضی ملی استان در شهرستان های تاکستان و بوئین زهرا آغاز شده است.