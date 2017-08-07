به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، عبدالله دوم پادشاه اردن اعلام کرد: آینده قضیه فلسطین در معرض آزمایش قرار دارد و دستیابی به راه حل بسیار دشوار است.

وی شب گذشته در دیدار با رئیس پارلمان و رؤسای کمیسیون های پارلمانی این کشور خواستار افزایش تلاش ها و تشدید همکاری با دولت آمریکا برای حل و فصل قضیه فلسطین شد.

عبدالله دوم با اشاره به پایبندی آمریکا به حمایت از تلاش ها برای حل و فصل قضیه فلسطین گفت: موضوع فلسطین و قدس از بارزترین چالش هایی است که اردن با آن مواجه است.

پادشاه اردن قرار است امروز در سفر به رام الله با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و گفتگو کند. روابط دوجانبه، اوضاع قدس و تلاش ها برای به جریان انداختن روند سازش از جمله محورهای گفتگو در این دیدار خواهد بود.