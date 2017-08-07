۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۰

عبدالله دوم:

آینده قضیه فلسطین در معرض آزمایش قرار دارد

پادشاه اردن در سخنانی اعلام کرد که آینده قضیه فلسطین در معرض آزمایش قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، عبدالله دوم پادشاه اردن اعلام کرد: آینده قضیه فلسطین در معرض آزمایش قرار دارد و دستیابی به راه حل بسیار دشوار است.

وی شب گذشته در دیدار با رئیس پارلمان و رؤسای کمیسیون های پارلمانی این کشور خواستار افزایش تلاش ها و تشدید همکاری با دولت آمریکا برای حل و فصل قضیه فلسطین شد.

عبدالله دوم با اشاره به پایبندی آمریکا به حمایت از تلاش ها برای حل و فصل قضیه فلسطین گفت: موضوع فلسطین و قدس از بارزترین چالش هایی است که اردن با آن مواجه است.

پادشاه اردن قرار است امروز در سفر به رام الله با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و گفتگو کند.  روابط دوجانبه، اوضاع قدس و تلاش ها برای به جریان انداختن روند سازش از جمله محورهای گفتگو در این دیدار خواهد بود.

سمیه خمارباقی

