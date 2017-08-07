۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۳

پس از وقفه ای دو ساله؛

عملیات تثبیت شن در آران و بیدگل دوباره آغاز می شود

آران و بیدگل - رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل گفت: پس از وقفه دو ساله بدلیل نبود اعتبارات مالی، نهال کاری و تثبیت شن در کانون های بحرانی فرسایش بادی در آران و بیدگل آغاز می شود.

رضا شفیعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با برنامه ریزی انجام شده امسال ۲۰۰ هکتار از کانون های بحرانی فرسایش بادی در منطقه شمال نصر آباد از توابع آران و بیدگل در اوایل آذرماه آغاز می شود.

وی تصریح کرد: اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح نهال کاری ۱۱ میلیارد ریال از اعتبارهای ملی است.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل افزود: این عملیات در ادامه طرح نهال کاری منطقه کانون بحران شمال نصرآباد در سال ۸۵ انجام می شود و در اجرای آن تاکنون سه هزار و ۲۰۰ هکتار جنگل دست کاشت تاغ و قره داغ در منطقه نصرآباد ایجاد شده است.

وی با اشاره به برگزاری مناقصه برای واگذاری اجرای این طرح نهال کاری به بخش خصوصی، تصریح کرد: برای نهال کاری هر هکتار از اراضی بیابانی هزینه ای بالغ بر ۵۰ میلیون ریال نیاز است.

شفیعی تاکید کرد: نهال های تاغ و قره داغ کشت شده در عرصه های بیابانی به مدت دو سال آبیاری و مراقبت می شود و بعد از دو سال طبیعی به رشد خود ادامه می دهد.

گفتنی است از وسعت ۶۰۵ هزار هکتاری آران و بیدگل ۳۸۴ هزار هکتار از عرصه ها مربوط به بیابان است.

عملیات نهال کاری و تثبیت شن در آران و بیدگل از سال ۱۳۴۹ آغاز شده و از آن زمان تاکنون ۱۲۰ هزار هکتار جنگل کاری در منطقه بحرانی فرسایش بادی انجام شده و از این نظر آران و بیدگل ویترین فعالیت های بیابان زدایی در کشور است.

