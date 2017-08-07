به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، شرکت اینترنتی علی بابا که یک فروشگاه اینترنتی پیشگام در جهان محسوب می شود به فکر راه اندازی دستگاه فروش خودکار اتومبیل لوکس در چین است.

پیش از این بسیاری از افراد برای خرید نوشیدنی به دستگاه های خرید خودکار مرجعه می کردند؛ اما بعد از این می توان با مراجعه به آنها، اتومبیل مورد علاقه خود را خریداری کرد.

فروشگاه اینترنتی علی بابا سال آینده اولین دستگاه فروش خودکار اتومبیل را در چین در معرض دید همگان قرار خواهد داد. در حال حاضر چینی ها با استفاده از گوشی های هوشمند می توانند بصورت آنلاین خودرو خریداری کنند.

این دستگاه فروش خودکار اتومبیل، شبیه به یک سازه بزرگ پارکینگ است و خریدارها می توانند با استفاده از برنامه ای که بر روی گوشی خود نصب می کنند، مشغول گشت زدن در طبقات مختلف این سازه شوند و بعداز انتخاب خودروی مورد علاقه خود، آن را خریداری و در طبقه همکف تحویل بگیرند.

البته افرادی که دارای کارت اعتباری با سقف موجودی بالا هستند هم می توانند ۱۰ درصد قیمت آن را بصورت نقد و مابقی را بصورت اقساط پرداخت کنند.

با راه اندازی این سامانه، خرید خودروی لوکس تنها ۵ دقیقه زمان می برد و خرید آن به سادگی خرید یک قوطی نوشابه است. چینی ها علاقه زیادی به خرید خودروهای لوکس از قبیل مازراتی، آلفا رومئو، فراری، بنتلیز، لامبورگینی و پورشه دارند.