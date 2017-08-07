شمخانی درگذشت احمد خالدی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با صدور پیامی درگذشت احمد خالدی، معاون سابق اقتصادی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت برادر ارجمند و همکار متعهد، جناب آقای دکتر احمد خالدی، معاون سابق اقتصادی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، موجب تألم و تأثر فراوان گردید. آن مرحوم عمر پربرکت خود را در عرصه های علمی و اجرایی به شایستگی سپری کرد و نهایتاً توفیق یافت تا در مسیر زیارت حضرت علی بن موسی الرضا (علیه آلاف التحیه و الثناء) به دیار باقی سفر کند.

این جانب مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده و بازماندگان محترم آن مرحوم اعلام می دارم و از خداوند منان برای برای آن مرحوم رحمت واسعه و غفران الهی و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل مسألت می نمایم.