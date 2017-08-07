امضای من جعل شده است/کیفرخواست غلط ترجمه ای دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از همدستان بابک زنجانی صبح امروز ۱۶ مردادماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب (شعبه هم عرض) به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد.

درابتدای جلسه، قاضی مقیسه خطاب به فلاح هروی گفت: سعی کنید حاشیه نروید و در موضوع صحبت کنید و با سخنرانی های خود وقت دادگاه را نگیرید.

فلاح هروی پس از حضور در جایگاه متهم خطاب به دادگاه اظهارداشت: ادعا شده است که بنده در تأسیس و راه‌اندازی بانک FIIB نقش داشته‌ام در حالی‌که این بانک قبل از آشنایی من با بابک زنجانی در حال راه‌اندازی بوده است بنا براین هیچ‌گاه نه فروشندگان بانک را می‌شناختم و نه در امور اجرایی و راه‌اندازی آن نقشی داشتم.

کیفرخواست غلط ترجمه ای دارد

وی با اشاره به اظهارات بابک زنجانی در حین بازپرسی اظهارداشت: بابک زنجانی درباره نقش من در جلد ۱۶ پرونده اظهاراتی داشته و بیان کرده که بنده فقط همراه زنجانی بوده‌ام و نقش عملیاتی نداشته‌ام. من براساس ادله نماینده دادستان در جلسه قبل پاسخ می‌دهم، ایشان برگه‌ای نشان دادند مبنی بر اینکه بنده سهامدار بانک FIIB هستم و از کلمه دایرکتور ترجمه سهام‌دار استفاده کرده‌اند و این د رحالی است که دایرکتور می‌تواند سهام‌دار باشد، اما در اینجا منظور عضو هیئت مدیره است بنابراین ترجمه غلط کرده‌اند و آن نامه ادله غیرواقع است.

قاضی مقیسه گفت: بابک زنجانی اقرار کرده که شما از بدو تأسیس بانک FIIB همراهش بوده‌اید و در زمان مشارکت بانک ملت جزء هیئت مدیره پوششی بوده‌اید و در تمامی مجموعه هلدینگ با ایشان همراهی می‌کردید و قرار بود از سود حاصله، ۲ درصد نفع ببرید و این موارد در رأی دیوان عالی نیز تأیید شده است؛ اما شما در حال حاضر درست برخلاف این موارد صحبت می‌کنید.

رئیس دادگاه با اشاره به اختصاص ۵ میلیون یورو از محل فروش FIIB به فلاح هروی،گفت: در جلد ۱۳ و صفحه ۳۵۰ پرونده موجود است و این اقرار خود شماست بنابراین بگویید که شما چه کاره بوده‌اید که این ۵ میلیون یورو را به شما داده‌اند؟ امضای فروش سهام بانک FIIB به بانک ملت و اقدام مؤثر در استرداد آن و کسب درآمد در پرونده موجود است و خود شما در جلد ۶۹ صفحه ۲۵۸ اقرار کرده‌اید که در این زمینه دو سفر به مالزی داشته‌اید و تشکیل جلسات مشترک در مورد بانک FIIB با حضور شخص شما بوده است؛ بنابراین هم اقرار و هم امضا کرده‌اید پس در حال حاضر چه چیزی را انکار می‌کنید؟

ثابت کنید من پولی گرفتم

فلاح هروی پاسخ داد: آن مواردی را که خودم نوشتم قبول دارم من با سند و مدرک صحبت می‌کنم اگر شما توانستید ثابت کنید که ۵ میلیون یورو را من گرفته‌ام.

نجفی نماینده دادستان گفت: در حساب شما درج شده است که تهاتر شده است، شما اعلام می‌کنید که دایرکتور چیز دیگری ترجمه شده است. اولاً ما ترجمه نکردیم که بخواهیم ترجمه غلط کنیم ما اعتقاد داریم که شما سهام‌دار بوده‌اید، نه شما و نه بابک زنجانی شرایط بانکداری در مالزی را نداشته است، شما عضو هیئت مدیره پوششی بوده‌اید، اینکه در حال حاضر این سهام به‌نام ارزش‌بانک یا کنت‌بانک شد به این دلیل بود که شما به‌عنوان یک ایرانی نمی‌توانستید در مالزی بانکدار باشید.

فلاح هروی پاسخ داد: هیچ مستندی وجود ندارد که نشان دهد من هیئت مدیره آنجا بوده ام شرایط عضویت در هیئت مدیره بانک مالزی داشتن تابعیت و اقامت و رزومه بانکی است که من هیچ‌کدام را نداشتم و مسئولیت امنیت سوئیس ارزش‌بانک نبوده‌ام.

قاضی مقیسه گفت: در این زمینه اقاریر شخص شما در جلد ۳۰ صفحه ۶۰ پرونده وجود دارد، اما مدام عضویت در هیئت مدیره را نفی می‌کنید. شما اقرار کردید (چون عضو هیئت مدیره گروه بودم حضور من برای دیگران چشمگیر بود و مرتب جناب زنجانی برای اینکه به طرف‌های مقابل بفهماند که تنها نیست و یک تشکیلات دنبال این کار است من را علم می‌کرد) بنابراین وقتی می‌گویم که تشکیلات سازمان یافته برای غارت بیت‌المال وجود داشته است به این دلیل است، چون شما ۳۰ سال در وزارت اطلاعات بودید و هرجا می‌رفتید شما را به‌عنوان فلاح وزارت اطلاعات می‌شناختند و بابک زنجانی هرجا می‌رفت شما را همراه خود می‌برد.

قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت: آیا اقاریری را که خواندم قبول دارید؟

فلاح هروی پاسخ داد:بله قبول دارم و با صداقت بیان کردم، اما چرا یک برداشت غلط را در جای دیگر تأمین می‌دهید؟

قاضی مقیسه گفت: اگر اقاریر خود را قبول دارید چرا در مقابل دادگاه و رسانه‌ها انکار می‌کنید؟

متهم ردیف سوم: امضای من جعل شده است

متهم ردیف سوم پرونده پاسخ داد: امضای من جعل شده است.

قاضی مقیسه گفت: هیچ امضای جعلی‌ای وجود ندارد که بابک زنجانی بدون اطلاع شما آن را اسکن کرده باشد. اگر جعلی بوده چرا شکایت نکرده‌اید؟

فلاح هروی پاسخ داد: در تاریخ ۹۶/۲/۹ وقتی متوجه شدم شکایت کردم.

ادامه دارد....