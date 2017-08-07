به گزارش خبرنگار مهر ، محمدرضا نعمت زاده در مراسم امضای قرارداد همکاری مشترک بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت پرتو نگین ناصح و گروه خودرو سازی رنو در وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رنو شرکت شناخته شده ای است که ۱۲ سال پیش نیز مشارکتی را در بازار ایران شروع کرد، افزود: علیرغم رکودی که طی سال های قبل داشتیم همکاران ما و عمدتا بخش خصوصی توانستند همکاری های خوبی را در بخش های صنعتی شکل بدهند و در کمتر از دو سال بیش از ۲۰۰ مشارکت در این زمینه شکل گرفته که برخی از آنها نیز به تولید رسیده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: علیرغم اینکه حدود نیم قرن است از شکل گیری صنعت خودرو در کشور می گذرد اما به دلیل گسستگی از بازارهای و توانمندی های بین المللی این صنعت نتوانسته به طور کامل رشد کند چرا که همکاری های بین المللی در این زمینه یکی از الزامات رشد و توسعه است. به عنوان مثال رنو در ژاپن حضور دارد و این دو با هم تعاملات گسترده دارند. همچنین کشورهای روسیه و اروپای شرقی چنین تعاملاتی را برقرار می کنند.

نعمت زاده با بیان اینکه ما امروز خوشحالیم که چنین قراردادی در کشور به امضا می رسد، گفت: یکی از دلایل طولانی شدن مذاکرات برای امضای این قرارداد شروطی بود که ما برای این منظور داشتیم.

وی با اشاره به ایجاد مرکز توانمند تحقیق و توسعه در پی امضای این قرارداد اظهار داشت: این مرکز متصل به شبکه جهانی رنو است و ایزوله نیست، ضمن اینکه مسئولان رنو به توانمندی جوانان ایرانی پی برده اند و متوجه شدند که این جوانان می توانند در مراکز مذکور مشغول کار و فعالیت شوند.

نعمت زاده تصریح کرد: نکته دیگر ایجاد خط تولید موتور مستقل است که در قرارداد قبلی وجود نداشت. بنابراین در پی این قرارداد یک کارخانه مدرن موتورسازی ایجاد می شود. همچنین قطعه سازان کشورمان در لیست رنو قرار می گیرند، قصد داریم ۶۰ شرکت قطعه ساز را معرفی کنیم تا در این لیست قرار داده شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره برخی انتقادات مطرح شده نسبت به اینکه چرا شرکت ایدرو قرار است سهامدار ۴۰ درصد این قرارداد باشد، در حالی که دولتی است و باید بخش خصوصی در این زمینه فعال باشد، گفت: این مطلب درست است در شروع کار نیز قصد ما این بود که بخش خصوصی وارد کار شود اما چون نمی خواستیم معطل شویم کار را شروع کردیم و سپس بخش خصوصی وارد شد.