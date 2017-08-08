به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، وزارت مسکن و توسعه شهری آمریکا در گزارشی اعلام کرد، افزایش اجاره بها مسکن در شماری از شهرهای بزرگ ایالات متحده آمریکا موجب شده تا به تعداد افراد بی خانمان افزوده شود.

در این گزارش اشاره شده که روند افزایشی اجاره مسکن موجب شده اقشار کم درآمد جامعه، استطاعت خود را برای پرداخت اجاره بها از دست بدهند.

وزارت مسکن و توسعه شهری آمریکا اعلام کرد، افزایش ۵درصدی اجاره بها در مرکز ایالت جورجیا و نیز روند صعودی ۳.۹ درصدی قیمت اجاره مسکن در نیویورک، پیتسبرگ، میناپولیس و دیترویت باعث شده تا ۱.۵ درصد جمعیت این شهرها به سمت بی سرپناه شدن حرکت کنند.

بر اساس آمار اداره ملی مسکن قشر کم درآمد، در حال حاضر کمتر از ۷ میلیون مسکن در آمریکا وجود دارد که فقط خانوارهایی که دارای درآمد بسیار پایین هستند، استطاعت پرداخت آن را دارند.

بر پایه آمار های منتشر شده در ایالات متحده، درآمد این قشر از جامعه کمتر از ۳۰ درصد درآمد طبقه متوسط است و در سال ۲۰۱۵ میلادی میانگین درآمد طبقه متوسط آمریکا در سال تقریبا ۵۷ هزار دلار در سال و این رقم برای کمترین سطح دستمزد در حدود ۱۵ هزار دلار در سال گزارش شده است.

البته تحلیلگران اقتصادی معتقد هستند، افزایش قیمت اجاره بها با بی خانمان شدن آمریکایی ها رابط تنگاتنگی دارد.