۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۳۸

معاون دادگستری کرمان:

۶ کارگاه آموزش مهارت های پیشگیری رشدمدار در کرمان برگزار شد

کرمان - معاون دادگستری استان کرمان از برگزاری شش کارگاه آموزش ۲۰ مهارت پیشگیری رشدمدار برای والدین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر اسلامی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از باز تاسیس ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم با جذب ۳۳۰ دیده بان پیشگیری خبر داد و گفت: در شش ماهه دوم سال گذشته ۱۱ هسته مردمی پیشگیری از وقوع جرم در قالب ۹ هسته تخصصی و دو هسته عادی در استان کرمان راه اندازی شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان از روحانیون و معلمان به عنوان اقشار تاثیرگذار در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی نام برد و بیان کرد: هفت دوره آموزشی برای فرهنگیان شاغل در مقطع ابتدایی مدارس حاشیه شهر کرمان و ۹ دوره آموزشی برای فرهنگیان شاغل در مقطع ابتدایی مدارس جنوب و شرق استان کرمان برگزار شد.

وی همچنین از برگزاری شش کارگاه آموزش ۲۰ مهارت پیشگیری رشدمدار برای والدین خبر داد و گفت: ۱۶۵ نفر در این کارگاه ها آموزش های لازم را فرا گرفتند.

اسلامی به اقدامات انجام شده برای بازاجتماعی کردن معتادان متجاهر اشاره کرد و گفت: برای این منظور ۹ دوره سبک زندگی اسلامی ایرانی (مهاجر) ویژه بهبود یافتگان مرکز درمان اجباری برگزار شد.

