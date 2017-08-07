به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «اسماعیل ولد الشیخ» فرستاده ویژه سازمان ملل در پرونده یمن برای ادامه رایزنی هایش با مسئولان کشورهای منطقه برای از سرگیری گفتگوهای صلح یمن یکشنبه شب وارد اردن شده است.

منابع نزدیک به ولد الشیخ خبر داده اند که او قرار است روز دوشنبه (امروز) با «عبدالله دوم» پادشاه اردن دیدار کرده و تحولات پرونده بحران یمن و تلاش های منطقه ای برای توقف جنگ دوساله در این کشور را بررسی کند.

یکشنبه شب «عبدالملک المخلافی» وزیر خارجه دولت مستعفی یمن و رئیس هیأت مذاکره کننده وابسته به هادی که در اردن به سر می برد با ولد الشیخ دیدار کرده است. المخلافی در این باره در حساب کاربری توییتر خود نوشته که در دیدار با فرستاده سازمان ملل در پرونده یمن بر حمایت دولت مستعفی از تلاش های ولد الشیخ تأکید کرده و افزوده که باید انصار الله و کنگره مردمی یمن وابسته به «علی عبدالله صالح» رئیس جمهور پیشین یمن، به ملزومات صلح پایبند باشند.

قرار است ولد الشیخ که پیشتر به عمان سفر کرده بود روز سه شنبه (فردا) به عربستان برود و با عبدربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن دیدار کند.

ولد الشیخ تلاش می کند در دور تازه ای از سفرهای منطقه ساز و کار اجرای پیشنهاد او در خصوص بندر «حدیده» را فراهم کند. بر اساس پیشنهاد ولد الشیخ در خصوص بندر حدیده، از انصار الله خواسته شده این بندر راهبردی را به طرف سوم بیطرف واگذار کند در مقابل این اقدام هم عربستان عملیات نظامی در سواحل این منطقه را متوقف خواهد کرد؛ از دیگر بخش های این پیشنهاد رایزنی درباره حل بحران پرداخت حقوق های کارمندان دولتی است که در حدود 10 ماه گذشته با کارشکنی های دولت مستعفی یمن پرداخت نشده است.