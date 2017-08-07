امانت داری در انتقال خبر مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر ،آیت الله سید احمد علم الهدی صبح دوشنبه در همایش خبرنگاران افتخاری ستادهای نمازجمعه خراسان رضوی در مشهد اظهارکرد: مردم حق پذیرش خبر از هرکسی را ندارد و باید خبر را با ملاک اعتماد بپذیرند.

وی افزود: قرآن راه انحراف جامعه را از مسیر عملیات روانی و خبر دروغ بسته است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: ذات مقدس الهی به مردم اعلام خطر کرده که با پذیرش یک خبر بدون ملاک، برخوردهایی صورت می گیرد که به واسطه آن پشیمان می شوند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: ملاک اعتماد پذیرش خبر این است که خبررسان فاسق نباشد، یعنی خداوند ماهیت اصلی خبر را به عنوان شرط پذیرش خبر قرار نداده، بلکه خبرنگار عادلملاک پذیرش خبر است و کسی که خبر خبرنگار فاسق را بپذیرد گنه کار به شمار می رود.

علم الهدی تاکید کرد:خداوند متعال در قرآن کریم می فرمایند« مسلمانان، اگر فرد فاسقی برایتان خبری آورد، صحت و سقم آن را بررسی کنید تا مبادا از روی عجله و ندانسته به عده ای آسیب برسانید آنگاه از کرده‌ خود پشیمان شوید». مشکل امروز ما، عدم توجه به این آیه است.

وی بیان کرد: اگر این ملاک ها در خبررسانی مورد توجه قرار گیرد، جامعه مورد عملیات روانی قرار نمی گیرد.

امام جمعه مشهد در ادامه اظهارکرد: باید در انتقال خطبه نماز جمعه صداقت در امانت را حفظ کرد، مشکل ما در نشر خطبه ها گزینش ها است. شاهدیم در برخی موارد محور سخنان شاید مطلبی دیگر باشد اما جمله ای که در حاشیه بیان شده و مورد پسند آن خبرنگار یا خبرگزاری است تیتر می شود.

وی گفت: مشکل ما انتقال سخنان امام جمعه است که برخی در عین خیانت، اول، وسط و آخر سخن امام جمعه را می زند و آنچه دوست دارد منتشر می کنند.

علم الهدی تاکید کرد:متاسفانه یکی از افرادی که بیشترین آسیب را از این مورد دیده بنده هستم.