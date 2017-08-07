سید علی میرمهدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنا به درخواست کمیته آموزش فدراسیون فوتبال مربیان دارای کارت مربیگری A آسیا بر اساس رزومه کاری از سوی هیئت‌های فوتبال استان‌ها به کمیته آموزش فدراسیون معرفی شدند و این بخش از فدراسیون بر اساس سوابق و عملکرد مربیان، نفراتی را به عنوان استعدادیاب تیم‌های ملی در استان‌ها انتخاب کردند.

وی افزود: در بهار امسال استعدادیابی زیر ۱۸ سال نیز در دستور کار قرار گرفت و تا اواخر تیرماه این طرح به طول انجامید و هیئت فوتبال استان قم نیز با توجه به کمبود امکانات در قم، با وجود این مضیقه تمام امکانات موجود خود را در اختیار ما قرار داد و بسیاری از تیم‌ها و باشگاه‌های فوتبال قم نیز با همکاری و مساعدت لازم، بازیکنان خود را در اختیار این طرح قرار دادند.

مسئول استعدادیابی فدراسیون فوتبال در قم گفت: برخی از تیم‌ها و مربیان کم لطفی کردند و همکاری لازم را نداشتند در حالی که این طرح استعدادیابی باید با قوت صورت گیرد و سقف آرزوهای یک فوتبالیست این است که نگاه ملی به آن فوتبالیست باشد و اکنون این فرصت فراهم شده است و فوتبال قم می‌تواند در تیم‌های ملی پایه سهم عمده داشته باشد.

میرمهدی بیان داشت: همکاری باشگاه‌ها می‌تواند کمک کند که ما همه ظرفیت واقعی فوتبال قم در این رده‌های سنی را در اختیار داشته باشیم و نه بخشی از آن را و این به معنای فراهم سازی شرایط مساوی و عادلانه برای همه بازیکنان قمی است. ما نباید شرایطی ایجاد کنیم که این موقعیت استثنایی از فوتبالیست جوان و نوجوان گرفته شود.

وی عنوان کرد: ۳ بازیکن را بنا بر ویژگی‌هایی که فدراسیون فوتبال از ما خواسته بود در رده سنی زیر ۱۸ سال معرفی کردیم و نفرات بیشتری نیز در فوتبال قم در این رده سنی داشتیم که متأسفانه به ما مراجعه نکردند و تعداد زیادی نیز که با ما همراه بودند در چند جلسه آخر که زمان تست گیری نهایی ما بود در کنار سایر نفرات حضور پیدا نکردند.

مسئول استعدادیابی فدراسیون فوتبال در قم تصریح کرد: در رده سنی زیر ۱۵ سال نیز ۶ بازیکن از قم به کادر فنی تیم ملی معرفی شدند و اگر دوستان و همکاران من همکاری کنند ما می‌توانیم در تیم‌های ملی و استعدادیابی فدراسیون فوتبال بیش از این سهم داشته باشیم.