مرکز توانبخشی جانبازان استان مرکزی تاپایان سال جاری افتتاح می شود

حسن هنرمند در گفت وگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه مرکز توانبخشی جانبازان استان مرکزی با ۹۰ درصد پیشرفت تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: این مجتمع توانبخشی از شش بخش راه اندازی خواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی افزود: طی سال گذشته ۸۲۰ فقره تسهیلات مسکن به خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران در استان مرکزی پرداخت شده است.

هنرمند بیان کرد: همچنین پرداخت شهریه دانشجویان خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران نیز از دیگر وظایف بنیاد شهید و امور ایثارگران است که سال گذشته ۵۵ میلیارد ریال هزینه شهریه دانشجویان جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی به دانشگاه های استان پرداخت شد.

وی خاطرنشان ساخت: طی چهار سال اخیر بیش از ۳۳۰ میلیارد ریال معوقات ایثارگران به ۷۹۴ خانواده شهید و جانبازان در استان مرکزی پرداخت شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی ادامه داد: در حال حاضر شش هزار و ۳۰۰ خانواده شهید، ۱۴هزار خانواده جانباز و یک هزار و ۲۰۰ خانواده آزادگان در استان مرکزی تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی هستند که ارائه خدمات رایگان درمانی به این خانواده ها در دستور کار است و ۲۰ داروخانه در نقاط مختلف استان، موظف به ارایه انواع داروهای خارجی و ایرانی به صورت رایگان به این خانواده ها هستند.

هنرمند تصریح کرد: امروز امنیت و آرامش موجود در جامعه مرهون وجود شهدا، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس است که باید قدردان این ایثارگری‌ها و از خودگذشتگی‌ها باشیم و با الگوگیری و زنده نگه داشتن یاد و خاطره این عزیزان راه آنها را ادامه دهیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی اضافه کرد: در تداوم راه شهدای والامقام همه ما وظیفه داریم عزت‌مندانه و با توانی مضاعف در صحنه حاضر شده و با بها دادن به آرمان‌های شهدا در مسیر آنان گام برداریم.