  1. استانها
  2. فارس
۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۱۹

معاون فرهنگی ارشاد فارس خبر داد:

جشنواره ملی رادیویی رضوی در گراش برگزار می شود

جشنواره ملی رادیویی رضوی در گراش برگزار می شود

شیراز- معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: جشنواره رادیویی رضوی کل کشور در سال آینده در گراش برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیدبخش در شب پایانی سومین همایش رضوی «هشتمین آفتاب» که به میزبانی شهر گراش برگزار شد، مهدی امیدبخش با اشاره به اهمیت و جایگاه همایش شهرستانی در استان و کشور اظهار کرد: با توجه به اینکه شیراز سومین حرم اهل بیت(ع) است برگزاری چنین همایشی می تواند فضای معنوی استان را در این ایام مضاعف نموده و باعث ترویج شادمانی دهه کرامت به جنوب فارس شود.

وی در ادامه تاکید کرد: جشنواره رادیوی رضوی کل کشور در سال آینده در گراش برگزار خواهد شد.

­

سومین همایش رضوی «هشتمین آفتاب» که با حضور سخنرانان، مداحان، هنرمندان، شاعران، خادمان امام رضا (ع) و مسوولین استانی و شهرستانی در حسینیه ابوالفضل (ع) شهر گراش از همزمان با اعیاد دهه کرامت و ولادت با سعادت امام رضا (ع) برگزار شد، حال و هوای صحن و بارگاه امام رضا (ع) در حسینیه با طراحی هنری و زیبای صحن انقلاب که ماکت آن به صورت کامل اجرا شده بود قابل لمس بود.

در ۶شب اجرای برنامه­‌های  مدیران کل استان و سخنرانان در فضایل و مناقب امام مهربانی ها به ایراد سخن ‍‍پرداختند؛ در طول اجرای برنامه­ها، هنرمندان رضا نیک فرجام، مهدی فقیه ـ گروه سرود مصباح الهدی نیز حضور یافته و  هنرنمایی ‍‍ کردند.

از برنامه های امسال که متفاوت از سالهای گذشته برنامه ریزی شده بود.، اجرای جشنواره های داستان نویسی رضوی ویژه شهرستان­های لارستان، گراش، خنج و اوز با موضوع احادیث، کتابخوانی رضوی با موضوع امام رضا (ع)، سومین جشنواره نقاشی رنگ حرم در دو رده سنی ۴ تا ۸ سال و ۸ تا ۱۲ سال، جشنواره خوشنویسی رضوی و سومین جشنواره عکاسی خورشید هشتم بود که با همکاری انجمن­های مختلف هنری واداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گراش برگزار شد و با اعلام اسامی برندگان جوایز ارزشمند مادی و معنوی به آنان اهدا شد.

برپایی نمایشگاه­های مختلف هنری در حاشیه محل برگزاری همایش، به محل برگزاری ، حال و هوایی هنری و امام رضایی بخشیده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش به همت کانون فرهنگی روایت آفتاب و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ـ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گراش ـ فرمانداری ـ بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا ـ موسسه فرهنگی هنری هفت برکه انجمن فرهنگی هنری شهرستان و با همکاری و مساعدت دستگاه­های اجرایی شهرستان گراش برای سومین سال متوالی در این شهرستان برگزار شد.

کد مطلب 4052272

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها