یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر در هفته دولت گرامی داشته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با سیدحسین هاشمی، استاندار تهران، طی سخنانی اظهار داشت: تلاش ما در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در مراسم ها، برگزاری هر چه بهتر و باشکوه تر آن ها است و در برگزاری مراسم مختلف ابعاد گوناگون باید مورد بررسی قرار بگیرند و با یاری خدا مراسم ها به بهترین شکل برگزار شود و لازم است که در استان ها همه افراد فعالیت و همکاری داشته باشند تا بتوانیم مراسمی باشکوه و بدون نقص را برگزار کنیم.

محمودی افزود: نکته حائز اهمیت که نیاز به تعامل با استانداری دارد این است که برای پیشبرد بیشتر اهداف نیاز است که برای ادارات کل استان تهران نمایندگانی را به صورت ثابت برای شرکت در جلسات در نظر بگیریم چرا که گاهی به دلیل این که نمایندگان ثابت نیستند و از پیشینه کار اطلاعات کافی را ندارند، نمی توانند با ارائه نظر تغییراتی را ایجاد کنند و خیلی بهتر است یک نماینده به طور ثابت در جلسات حضور داشته باشد.

وی با بیان این که برنامه های گرامیداشت هفته دولت، اظهار داشت: دولت کارهای مربوط به هفته دولت را به خوبی انجام می دهد و ما در جنبه مراسمی که بتواند در روز ۸ شهریور ادای احترامی داشته باشیم به شهادت مظلومانه شهیدان رجایی و باهنر در استان تهران، مراسمی در مزار شهدای هشتم شهریور برگزار خواهیم کرد.

مدیر کل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: در همین راستا مجموعه مدیران استانی و افراد مجموعه فعال در ورامین در این مراسم حضور پیدا می‌کنند و طی این مراسم مزار شهدا گلباران می‌شود و تجدید میثاقی با شهدا صورت می‌گیرد، که بسیار ازشمند است و این روز به این شهدای گرانقدر تعلق پیدا کرده است و باید این روز گرامی داشته باشد.

مدیر کل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با بیان اینکه ۱۷ شهریور یک رویداد مهم است افزود: این روز از اهمیت زیادی برخوردار است و تقابل مردم انقلابی ایران با ظلم و ستم بوده است و باید ارج نهاده شود.

وی بیان داشت: در شورای فرهنگی عمومی استان تهران، نهادهای مردمی اهمیت بسیار ویژه ای دارند و باید کلیه مسئولین و نهادها و اصناف و حوزه اصناف به طور دقیق تر کار کنند و فعال تر باشند.

محمودی در پایان با بیان اینکه کار ما به عنوان نهاد شورای هماهنگی، هماهنگ کردن امور است و اجرا بر عهده ما نیست گفت: وظیفه ما به عنوان هماهنگ کننده این است که ظرفیت ها را شناسایی کنیم و در کنار یکدیگر گذاشته و مورد پشتیبانی قرار دهیم و اصناف، مساجد، پایگاه های بسیج و دانشگاه ها که از اقشار مهم هستند و علاقه مند به شرکت در مراسم های ملی و مذهبی می باشند به خصوص دانشجویان که در اکثر مناسبت های مهم دانشگاه ها تعطیل هستند و یا تابستان است و قشر عمده مهم ما دانشجویان هستند که باید تمهیدی در این باره اندیشیده شود.