احتمال وقوع فاجعه انسانی در «سرپل»/۱۵۰ خانواده در اسارت تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اطلس، مقامات ولایت سرپل افغانستان اعلام کردند که بعد از اینکه طالبان منطقه «میرزااونگ» در شهر «صیاد» این ولایت را تصرف کرد، بیش از ۱۵۰ خانواده از جمله تعدادی از زنان، کودکان و غیرنظامیان را به گروگان گرفته و روز گذشته هم حدود ۴۰ نفر را در این منقطه را به قتل رسانده است.

بر اساس جزئیات «محمدظاهر وحدت» والی سرپل اعلام کرد که داعش و طالبان بیشتر از ۱۵۰ خانواده بی دفاع را در روستای میرزا ولنگ سرپل به اسارت گرفته است و بدون هیچ رحمی به کشتار خود ادامه می دهند.

وی خطاب به سران دولت افغانستان و جامعه جهانی گفت: نگذارید میرزاولنگ به عنوان قتل گاه انسان های بی دفاع نظامی وزنان و کودکان درقرن ۲۱ ثبت تاریخ شود و شما هم به خاطر بی توجهی شریک این ننگ تاریخی قلم داد شوید.

لازم به ذکر است که روز گذشته نیز طالبان و داعش در هماهنگی با هم ۳۰ تا ۵۰ تن از افراد میرزااولنگ را تیرباران کردند که ۲۶ تن از آنان کشاورز بودند.

«ذبیح‌الله امانی» سخنگوی والی سرپل نیز اعلام کرد که این ۱۵۰ خانواده زیر تیغ و گلوله این گروه‌ها قرار دارند و احتمال دارد که هر لحظه یکی پس از دیگری به قتل برسند.

امانی، با انتقاد ازدولت مرکزی افغانستان اعلام کرد که با گذشت ۳ روز از سقوط روستای میرزااولنگ به دست طالبان، هنوز مسؤلان در مرکز برای سرکوب طالبان و داعش و نجات جان افراد این روستا هیچ کاری نکرده‌اند.