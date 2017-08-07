۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۵۱

مدیر ایمنی و بهداشت شرکت ملی نفت؛

تعمیرات و برشکاری علت وقوع آتش سوزی بود

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت ملی نفت ایران علت وقوع آتش سوزی در ساختمان مرکزی جدید این شرکت را اجرای تعمیرات و برشکاری در کتابخانه این ساختمان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سیاوش درفشی، مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) شرکت ملی نفت ایران درباره وقوع آتش سوزی در ساختمان مرکزی جدید شرکت ملی نفت توضیح داد: ساعتی پیش هنگام اجرای تعمیرات و برشکاری در کتابخانه ساختمان مرکزی جدید شرکت ملی نفت ایران، آتش سوزی جزئی رخ داد که با حضور بموقع نیروهای آتش نشان بلافاصله حریق مهار و خاموش شد.

 وی افزود: این تعمیرات به آتش سوزی خفیف منجر شد، اما به دلیل بسته بودن محیط کمی دود ایجاد کرد.

به گفته مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست، سامانه اطفای حریق محل وقوع آتش سوزی به موقع عمل کرد و هم اکنون آتش صد در صد خاموش شده است و نیروها در حال پاکسازی محوطه هستند.

درفشی با بیان این‌که شرایط ساختمان هم اکنون به حال عادی برگشته است و کارکنان در حال عبور و مرور هستند، افزود: افزون بر سامانه اطفای حریق ساختمان، نیروهای آتش نشانی شهری هم بلافاصله در محل حضور یافتند.

کد مطلب 4052281
فرشته رفیعی

