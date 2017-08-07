  1. استانها
  2. تهران
۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۴۳

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان رباط کریم:

تیم فوتسال «آتش نشانی» رباط کریم به مسابقات کشوری اعزام می شود

تیم فوتسال «آتش نشانی» رباط کریم به مسابقات کشوری اعزام می شود

رباط کریم- رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان رباط کریم از اعزام تیم فوتسال «آتش نشانی» رباط کریم به مسابقات کشوری خبرداد.

به گزارش خبر نگار مهر، سید رضا موسوی صبح دوشنبه در جمع خبر نگاران با بیان اینکه تیم فوتسال سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  رباط کریم در اولین دوره جام شهدا آتش نشان به قهرمانی رسید گفت: این تیم بعد ازکسب مقام قهرمانی به مسابقات کشوری اعزام می شود.

موسوی اظهار داشت: در این دوره از مسابقات ۱۵ تیم از آتش نشانان سراسر استان تهران در سالن ورزشی «شهید گلعباسی» ورامین با یکدیگر به رقابت پرداختند و این مسابقات  به صورت دوره ای و در مدت ۵ روز برگزار شد که در دیدار نهایی، تیم فوتسال آتش نشانان رباط کریم با نتیجه ۵ بر صفر با غلبه بر تیم آتش نشانی ورامین به مقام قهرمانی دست یافت و در دیدار رده بندی نیز تیم اسلامشهر با نتیجه ۵ بر ۲ مقابل کهریزک به برتری رسید و به مقام سوم را کسب کرد.

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان رباط کریم  بیان کرد: آتش نشانان به دلیل حرفه حساس خود نیازمند آمادگی بدنی و ذهنی می باشند و برگزاری این گونه مسابقات می تواند در افزایش شور و نشاط و ارتقا سطح آمادگی بدنی آتش نشانان نقش به سزایی داشته باشد.

وی در پایان افزود: تیم پرسنل آتش نشانی رباط کریم با همت و روحیه جنگندگی که نشان از آمادگی جسمانی بالای این عزیزان دارد توانست با اقتدار در استان تهران به قهرمانی برسد که کسب این مقام را به تمامی مردم فهیم و متدین شهرستان  رباط کریم تبریک می گوییم.

کد مطلب 4052286

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها