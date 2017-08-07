استفاده از بازیکن بومی در تیم بسکتبال خلیج فارس قم در اولویت است

عباس مرشدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درست است که بومی نیستم اما پیش از این ۲ سال در قم فعالیت ورزشی در بسکتبال داشته‌ام و تیمی که در سوپرلیگ قم بازی کرد توسط من به سوپر لیگ رفته بود و جا دارد از زحمات کسانی که در گذشته برای تیم تلاش کرده‌اند قدردانی کنم.

وی افزود: قم پتانسیل خوبی در عرصه بسکتبال دارد که باید به نحو شایسته از آن استفاده شود و من معتقدم بسکتبال قم در جایگاهی که شایسته آن است قرار ندارد و اگر نیروهای علاقمند بسکتبال مورد حمایت هیئت بسکتبال استان قم قرار گیرند قم در بسکتبال حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت.

مربی تیم بسکتبال خلیج فارس قم گفت: با تجاربی که به دست آمده نشان داده شده است که ما بیش از اینکه بخواهیم در سطح لیگ فعالیت کنیم به دنبال کار و ارتقای بسکتبال قم در بخش پایه هستیم و امسال در لیگ بسکتبال جوانان کشور و لیگ دسته دوم بزرگسالان کشور حاضر خواهیم شد.

مرشدی بیان داشت: سال گذشته مدیر فنی تیم بسکتبال امید تهران بودم که در لیگ دسته دوم نایب قهرمان شد و به لیگ دسته اول صعود کرد و در حال حاضربرنامه ما موفقیت تیم خلیج فارس در لیگ دسته اول بسکتبال کشور است.

وی عنوان کرد: حتی اگر همین تعداد بازیکن موجود را داشته باشم قول می‌دهم که نتیجه قابل قبولی در لیگ دسته اول خواهیم گرفت. بازیکنان ما بومی هستند اما این نیاز حس می‌شود که چند بازیکن غیر بومی و با تجربه به تیم اضافه کنیم.

سرمربی اسبق تیم ملی بسکتبال امید کشورمان تصریح کرد: در برخی پست‌ها این نیاز حس می‌شود و اگر ما در آن پست‌ها در قم بازیکن وجود داشته باشد استفاده از بازیکن بومی در اولویت است اما در صورت جذب بازیکنان غیر بومی تعداد آن‌ها زیاد نخواهد بود.

مرشدی افزود: اگر یک نفر بخواهد به تنهایی همه کارها را انجام دهد قطعا جایی کار را رها می‌کند و خسته می‌شود بنابراین باید به نوعی کمک شود و این کمک الزاما کمک مالی نیست. ما نباید بدبین باشیم و بگوییم پشت ما را خالی می‌کنند. برخی کمک‌ها وظیفه و برخی محبت است و ما به جذب این کمک‌ها کاملا امید داریم.