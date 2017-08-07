به گزارش خبرنگار مهر، نجفی نماینده دادستان تهران در ادامه نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات همد ستان بابک زنجانی گفت: در حساب شما درج شده که تهاتر شده است، شما اعلام می‌کنید که دایرکتور چیز دیگری ترجمه شده است. اولاً ما ترجمه نکردیم که بخواهیم ترجمه غلط کنیم؛ ما اعتقاد داریم که شما سهامدار بوده‌اید.

وی با بیان اینکه هیچ کدام از متهمان شرایط بانکداری در مالزی را نداشتند، اظهار کرد: آقای فلاح شما عضو هیئت مدیره پوششی بوده‌اید، اینکه در حال حاضر این سهام به‌ نام ارزش‌ بانک یا کنت‌ بانک شد به این دلیل بود که شما به‌عنوان یک ایرانی نمی‌توانستید در مالزی بانکدار باشید.

فلاح هروی خطاب به نماینده دادستان مدعی شد: هیچ سندی وجود ندارد که نشان دهد من هیئت مدیره آنجا بوده‌ام. شرایط عضویت در هیئت مدیره بانک در مالزی داشتن تابعیت و اقامت و رزومه بانکی است که من هیچ‌کدام را نداشتم.

قاضی مقیسه هم در ادامه خطاب به متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی تصریح کرد: شخص شما در جلد ۳۰ پرونده اقرار هایی داشتید اما مدام عضویت در هیئت مدیره را نفی می‌کنید. شما اقرار کردید چون عضو هیئت مدیره گروه بودم حضور من برای دیگران چشمگیر بود و مرتب جناب زنجانی برای اینکه به طرف‌های مقابل بفهماند که تنها نیست و یک تشکیلات دنبال این کار است من را علم می‌کرد.

شما را به عنوان فلاح وزارت اطلاعات می شناختند

قاضی مقیسه با تاکید بر اینکه تشکیلات سازمان یافته برای غارت بیت‌المال وجود داشته است، گفت: به خاطر این می گویم چون شما ۳۰ سال در وزارت اطلاعات بودید و هرجا می‌رفتید شما را به‌عنوان فلاح وزارت اطلاعات می‌شناختند.

وی افزود: متناسب با این موضوع بابک زنجانی هرجا می‌رفت شما را همراه خود می‌برد.

رئیس دادگاه خطاب به متهم ردیف سوم نفتی گفت: جزء به جزء هزینه های زندگی شما توسط زنجانی و آن هم از پول بیت‌المال پرداخت شده است. مثلا هزینه بلیط های سفر مالزی و خرید بلیط مالزی برای دختر و داماد و هزینه ماساژور و حتی هزینه روکش صندلی خودروی شما توسط زنجانی از پول بیت‌المال پرداخت شده است.

وی افزود: این موارد نشان می‌دهد که شما برای زنجانی فرد مهمی بوده اید. پس چطور می شود که شما نقش صرفا همراه کننده داشته باشید، اما این همه هزینه برای شما صرف شده باشد.