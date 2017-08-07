خبرنگاران در سالم سازی جامعه نقش بسزایی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا قاسمی صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به منظور تجلیل از خبرنگاران اظهار داشت: خبرنگاران دارای صفات و ویژگی های خاصی هستند به طوری که اولین ویژگی یک خبرنگار داشتن ذوق و استعداد و شجاعت است.

وی بیان داشت: کار خبر سرشار از خطرات احتمالی است و باید خبرنگار ریسک پذیر و حق طلب باشد.

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان نیز در این نشست با بیان اینکه در سطح استان اصفهان ۴۳ مرکز علمی کاربردی داریم که در سه گروه دولتی و مردم نهاد خصوصی قرار دارند، افزود: ۲۷ هزار دانشجو در اصفهان مشغول به فعالیت هستند.

مجید وفادار با اشاره به اینکه ۲۷۲ رشته در حوزه علمی کاربردی داریم، ادامه داد: ۷۱۷ شغل در قالب رشته های تحصیلی علمی کاربردی مشغول به تحصیل هستند.

راه اندازی رشته خبرنگاری در دانشگاه علمی کاربردی ضرورت است

حاج کاظمیان، رئیس دانشگاه علمی کاربردی انتخاب نیز در این نشست خواستار راه اندازی رشته خبرنگاری در دانشگاه علمی کاربردی اصفهان شد و افزود: در حال حاضر در این دانشگاه علمی کاربردی، ۲۰ رشته و یک هزار و ۲۰۰ دانشجو داریم.

وی بیان داشت: برگزاری ایده تاپ ها و راه اندازی مرکز رشد و مرکز کار آفرینی از دیگر اقداماتی است که در طول فعالیت این دانشگاه شاهد آن بودیم.

حاج کاظمیان بیان داشت: یک هزار دانشجو تاکنون از این دانشگاه فارغ التحصیل شدند.