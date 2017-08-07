خسوف در مرکز علوم و ستاره شناسی تهران رصد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین چیذری مدیر مرکز علوم و ستاره شناسی تهران در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: پدیده‌ی خسوف یا ماه‌ گرفتگی امشب ساعت ۲۱ از ایران قابل رویت است و علاقمندان می توانند ماه گرفتگی جزئی را در این شب از آسمان مرکز علوم و ستاره شناسی تهران، با تلسکوپ های پیشرفته این مرکز مشاهده کنند.

چیذری افزود: این ماه‌گرفتگی به صورت جزئی است و تنها بخش کوچکی از ماه درون سایه‌ی زمین قرار می‌گیرد و از تهران و سایر شهرهای ایران قابل مشاهده است و شروع ورود ماه به نیم سایه زمین ساعت ۲۰ و ۲۰ دقیقه به وقت تهران است و ماه ساعت ۱۹ و ۵۰ دقیقه از افق شرق تهران طلوع می کند و نخستین تماس ماه با سایه اصلی زمین حدود ساعت ۲۲ است که در این خسوف، ماه از سمت جنوب آن وارد سایه زمین می شود.

مدیر مرکز علوم و ستاره شناسی تهران اظهار داشت: بیشترین تاریکی ماه یا ماه گرفتگی، در حدود ساعت ۲۲ و ۵۰ دقیقه است و بعد از آن ماه مجدد از سمت جنوب روشن شده و در ساعت یک و ۲۰ دقیقه بامداد روز ۱۷ مرداد، نیم سایه زمین به طور کامل از روی ماه کنار می رود که این به معنای پایان کامل ماه گرفتگی و روشن شدن ماه، مانند قبل ماه گرفتگی است و گفتنی است مرکز علوم و ستاره شناسی تهران واقع در خیابان دزاشیب، خیابان عمار، کوی شهید صالحی،شماره ۲۲ قرار دارد.