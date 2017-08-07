خبرنگاران همکاران ناجا در انعکاس اخبار صحیح هستند

به گزارش خبرنگار مهر سردار حسین اشتری در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار که توسط نیروی انتظامی برگزار شد با تبریک روز خبرنگار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم گفت: انصافا خبرنگاران و اصحاب رسانه نقش موثر و مفیدی را در جامعه ما ایفا می کنند. در ارتباط با نیروی انتظامی ارتباط بسیار خوبی بین اصحاب رسانه و ناجا وجود دارد و البته این ارتباط باید قوی تر و به روز تر شود و اگر خلأهایی داریم باید برطرف شود. به جرات اعلام می کنم نیروی انتظامی اصحاب رسانه ها را همکار و همراه خود می داند. هیچ موقع نگاهمان به این عزیزان نگاهی به عنوان رقیب نبوده همیشه به عنوان همکار بوده است، و یکی از جلساتی که برای من شیرین است همین جلساتی است که با حَود خبرنگاراران انجام می‌شود.

وی افزود :امروز عصر تبادل اطلاعات است. سرعت در انتقال اخبار می تواند تاثیر بزرگی را در اجرای ماموریت ها در نیروی انتظامی داشته باشد. هر جامعه ای که توسعه یافته باشد در بخش رسانه باید قوی باشد ما نیاز به رسانه و اطلاع رسانی داریم.

اشتری افزود: ناجا مجموعه ای است که با اخبار متنوعی در طول روز از نقطه صفر مرزی تا قلب شهرها دست به گریبان است. پلیس همه جا حضور دارد و ارتباطش با مردم تنگاتنگ است.

فرمانده ناجا گفت: نیروی انتظامی امروز با زندگی مردم عجین شده است و هیچ سازمانی در ردیف آن قرار ندارد چرا که ما با مردم بسیار ارتباط تنگاتنگی داریم. بهترین پل ارتباطی ناجا و مردم خبرنگاران هستند. ناجا به دلیل ماموریتی که دارد اهمیت ویژه ای دارد. نمی خواهم اینجا درجه بندی کنم که چون ما در نیروی انتظامی هستیم درجه بالاتری داریم می خواهم بگویم که بالاترین نعمت برای مردم امنیت است. این مسئولیت حفظ و برقراری امنیت بر عهده نیروی انتظامی است، به همان اندازه که امنیت برای همه جامعه‌ای مهم است کسی که وظیفه استقرار امنیت را دارد جایگاه بالایی دارد. این فرد شخص نیست مجموعه ای به اسم ناجا است.

فرمانده ناجا با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری پلیس را نشانه اقتدار نظام معرفی کرد و گفت: اگرامروز اقتدار و رافت و مهربانی در ناجا باشد نتیجه آن اقتدار نظام است. اقتدار ناجا برای کسانی است که به حقوق مردم تعدی می کنند. سرقت مسلحانه انجام می‌دهند. طفل هشت ماهه را می دزدد. قطعا با این فرد با قاطعیت برخورد می‌شود .رافت ناجا هم شامل حال مردم است.

اشتری خاطر نشان کرد: ماموریت های پلیس بسیار حساس است هدف ما بیشتر در بخش پیشگیری است. خیلی از کارها در جامعه با اطلاع رسانی و با به موقع صحبت کردن به نتیجه می رسد. پلیس محدودیت هایی دارد که در همه موضوعات آنها را پیگیری می کند.

وی افزود: انتقاد از نیروی انتظامی را بسیار محترم می شماریم. چهار مرکز جدا از ناجا افکار سنجی و نظر سنجی می کنند و نتایج آن نشان می دهد که مردم از عملکرد ناجا راضی هستند.

اشتری گفت: نیروی انتظامی را به عنوان سازمانی که صرفا برای خودش است نمی بینیم جایی که ما موفق شدیم مردم موفق شده اند. اقتدار ما برای کسی است که طفلی را گروگان گرفته و سرقت مسلحانه می کند و تعارفی با او نداریم و با قدرت با او برخورد می کنیم. آن دسته از کسانی که با آنها با سرپنجه قدرت برخورد می کنیم اندک هستند. با مجرمان و تبهکاران با اقتدار برخورد می کنیم.

وی اضافه کرد: خدمات پلیس یکسان است و برای کسی که اعتقاد به قانون اساسی و موضوعات کلان کشور دارد، خدمت می کنیم. انعکاس کارهای خوب ناجا به مردم باعث اقتدار نظام و ارامش مردم است، اگر پلیس وظیفه شناس، علمی و دانش بنیان و توانمند را به مردم ارئه دهید، خوشحال می شوند.

اشتری از اصحاب رسانه خواست تا به پلیس کمک کنند چون کمک به پلیس یعنی کمک به مردم، چرا که اصحاب رسانه یاران امین و امانت دارد پلیس هستند.

وی افزود: هدف ما بیشر در بخش پیشگیری نیست تا آمار دهیم، هر چند وظیفه خود را انجام داده و از یک مورد هم نمی گذریم. برای رسیدن به ایده آل به ما کمک کنید، بسیاری از کارها در جامعه با اطلاع رسانی و به موقع صحبت کردن یا به تاخیر انداختن، انجام می شود. ما محدودیت هایی داریم در ۹۰ درصد اتفاقات پلیس زودتر متوجه می شود اما در صورت اطلاع رسانی شاید نتوانیم مجرمان را شناسایی کنیم، اذن قضائی نداریم یا آبروی خانواده ها است براین اساس تاخیر در دادن اطاعات به دلیل نامحرم دانستن اصحاب رسانه نیست.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: امیدواریم همدلی و همکاری بین ناجا و اصحاب رسانه افزایش یابد. گستردگی ماموریت های ما را هم ببینید و قضاوت کنید و ببینید نسبت به سایر دستگاه ها چه نمره ای به ما می دهید. جزء رتبه های بالا هستیم ضمن اینکه کار ایجابی و جایی دیگر کار سلبی انجام می دهیم. نیروی انتظامی از منظر مردم رتبه خوب را می آورد که بالاترین سرمایه برای ما است و اگر انتقادی باشد می پذیریم.