احتمال ورود بیمه مرکزی بعنوان ناظر صندوق های تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی در نشست امروز خود با خبرنگاران در خصوص عکس سلفی نمایندگان مجلس با موگرینی گفت: علت اصلی این اقدام رسانه است چراکه قدرت رسانه منجر به شهرت افراد می شود.

وی افزود: اگر رسانه ها تلاش کنند صنعت بیمه نیز همین طور در دید رسانه ها معروف و مهم خواهد شد.

همتی روند توسعه صنعت بیمه در کشور را قابل قبول دانست و افزود: البته خسارت های زیادی از جمله قطار سمنان، معدن یورت و ساختمان پلاسکو هم وجود داشته که شرکتهای بیمه بدون مشکل همه را پرداخت کردند.

به گفته رییس کل بیمه مرکزی، سال گذشته دغدغه های مرتبط با ذخایر شرکتهای بیمه را برطرف کردیم و ما نیز ذخایر لازم را برای تعهدات آتی گرفتیم؛ عصر امروز مجمع بیمه ایران هم برگزار می شود و همه شرکتها نیز مجامع خود را برگزار کردند که برخی هم سود توزیع کردند؛ اما در بازارهای مالی شرکتهای بیمه روند خوبی خواهند داشت.

وی افزود: بیمه ثالث و درمان به خاطر تخریب و موارد غیرفنی، صنعت بیمه را از اصول خارج کرده بود ولی اکنون شرکتهای بیمه به لحاظ بیمه شخص ثالث از حالت بحرانی خارج شده اند.

همتی گفت: برای بیمه های مسئولیت، شرکتهای بیمه نرخ های غیرفنی ارایه می دهند که مشکل هم شده ولی اکنون در حال رفع آن هستیم. در مورد بیمه خودروهای صفر کیلومتر نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده و شرایط اکنون مناسب است. در سه ماهه اول امسال رشد ١٨ درصدی حق بیمه را داشتیم.

وی افزود: بیمه آتش سوزی نیز رشد خوبی داشته و اکنون مردم توجه بیشتری به این بیمه دارند و اکنون نفوذ بیمه از ٢.٢ درصد عبور کرده که امیدواریم تا پایان سال نیز این رقم افزایش یابد. البته هنوز با استانداردهای دنیا فاصله داریم.

رییس کل بیمه مرکزی گفت: مطمئن هستیم با اجرای طرح صندوق های بازنشستگی خصوصی، می توانیم آنها را سامان دهیم که در مجمع اخیر بیمه مرکزی نیز بحث شد؛ اعتقاد ما این است که باید صندوق های بازنشستگی زیر چتر نظارتی یک دستگاه باشد که با توجه به نقش بیمه مرکزی می توان این کار را به عهده بیمه مرکزی گذاشت.

وی افزود: قرار بود اگر خودروسازان همکاری لازم را در حوزه صدور بیمه نامه شخص ثالث نداشته باشند، بیمه نامه یک هفته ای صادر کنیم ولی همکاری لازم صورت گرفت و البته هنوز این پیشنهاد پابرجاست و اگر مشکلی پیش آید اجرایی می شود.

همتی در خصوص صورتهای مالی بیمه مرکزی گفت: گزارش بیمه ویژه اتکایی همراه با صورتهای مالی ارایه می شود که به دلیل برخی سوء استفاده های احتمالی تحریم کنندگان امکان انتشار بخشی از این گزارش نیست.

وی در خصوص اصلاح صورتهای مالی بر اساس IFRS گفت: پیچیدگی های صورتهای مالی و اجرای IFRS در نظام بیمه ای پیچیده تر از نظام بانکی است. بنابراین داریم به این سمت حرکت می کنیم ولی هنوز نویسندگان این استانداردها به جمع بندی کامل نرسیده اند؛ اما با بورس و سازمان حسابرسی هماهنگ هستیم.

ادامه دارد...