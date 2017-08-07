عملیات کاوش باستان شناسی در گنج دره هرسین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز عملیات کاوش باستان شناسی در گنج دره شهرستان هرسین با حضور باستان شناسان دانشگاه رازی و کپنهاگ دانمارک آغاز شد.

امیر شاه آبادی فرماندار شهرستان هرسین هدف از این کاوش را جستجوی آثار زیستی بشری در این محل و معرفی هرچه بیشتر ظرفیت های گردشگری شهرستان هرسین دانست.

وی اظهار داشت: این عملیات بر اساس یک طرح ۵ ساله و با همکاری باستانشناسان دانشگاه رازی و کپنهاگ دانمارک و با اعتبارات مصوب کشوری انجام خواهد شد.

شاه آبادی افزود: شهرستان هرسین با دارا بودن مجموعه آثار تاریخی و فرهنگی برجسته همچون کتیبه بیستون، پارک شهرهرسین، دروازه سنگی، حوض ساعت، قلعه پاقلعه، قلعه سرماج، گوردخمه های اسحاق وند و ده نو، سراب هرسین و سراب بیستون آشکارترین اسناد و نشانه های وجود نخستین تمدن بشری را در خود جای داده است و این ظرفیتی مهم در جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی و گسترش صنعت توریسم و ایجاد اشتغال در این منطقه است.

شاه آبادی ابراز امیدواری کرد؛ با تکمیل و پایان عملیات ساماندهی پارک شهر هرسین و مرمت آثار تاریخی موجود در آن بخشی مهمی از حوزه گردشگری شهرستان هرسین پذیرای گردشگران داخلی و خارجی خواهد بود.

فرماندار هرسین بیان کرد: انشاالله آثار تاریخی شهرستان هرسین پروسه ثبت جهانی و جهانی شدن را خواهند پیمود و در این راه اقدامات مهمی صورت گرفته است که میتوان به مرمت پارک تاریخی شهر هرسین و آغاز عملیات کاوش باستانشناسی در گنج دره اشاره کرد.

فرماندار هرسین در پایان از زحمات علی شعبانی رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان هرسین تقدیر و تشکر کرد.