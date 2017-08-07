پیشنهاد محمد بن سلمان به انصار الله برای پایان جنگ در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه قطری «الشرق» گزارش داد در حالی که درگیری های نظامی در مناطق مرزی عربستان میان انصار الله و نیروهای گارد مرزی ریاض تشدید شده است، عربستان اعتراف کرد دو نظامی این کشور سرگرد «محمد بن سهل العتیبی» و گروهبان «فهد بن عبدالله الذیانی» در مرز جنوبی عربستان کشته شده اند تا به این ترتیب شمار تلفات نظامیان سعودی در نوار مرزی جنوبی این کشور از ۱۰ ماه می تا کنون به ۴۸ نفر برسد.

از سوی دیگر نیز حملات موشکی و توپخانه ای ارتش یمن و کمیته های مردمی این کشور در مناطق مرزی جازان و نجران افزایش پیدا کرده است و بخش رسانه ای ارتش یمن اعلام کرد که پایگاه نظامی «المعنق» در جیزان را هدف چندین موشک کاتیوشا قرار داده و پایگاه های «الدخان»، «المشانق» و «المحطه البیضا» هدف حملات توپخانه ای ارتش یمن قرار گرفته که چندین کشته و زخمی در میان نظامیان سعودی به همراه داشته است.

در همین راستا و بعد از تشدید حملات ارتش یمن به منلطق نظامی عربستان و بالا رفتن تلفات نظامیان سعودی در این مناطق منابع یمنی به روزنامه الشرق خبر داده اند که هیأتی از انصار الله و کنگره مردمی یمن به زودی راهی مسقط پایتخت عمان خواهد شد.

بدون شک این سفر نمی تواند با سفر اخیر «اسماعیل ولد الشیخ» فرستاده سازمان ملل در پرونده یمن به عمان و دیدار با مسئولان این کشور بی ارتباط باشد، در همین راستا این منابع تأکید کرده اند که عربستان از ولد الشیخ خواسته بود تا در سفرش به عمان از مسئولان این کشور بخواهد میان انصار الله و عربستان میانجیگری کند تا درگیری های نظامی در مناطق مرزی عربستان که در چند هفته گذشته به اوج خود رسیده متوقف شود.

به گفته این منابع این پیشنهاد به درخواست «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان و وزیر دفاع این کشور که جنگ علیه یمن را رهبری کرده ارائه شده است اما هنوز مشخص نیست که جزئیات پیشنهاد محمد بن سلمان به انصار الله چیست.

این اولین بار نیست که عربستان بعد از حمله به یمن و ویران کردن این کشور از انصار الله می خواهد که با مسئولان سعودی دیدار کنند، پیش از این نیز مذاکراتی پنهانی میان انصار الله و عربستان در استان «ظهران الجنوب» در منطقه «عسیر» صورت گرفته بود که به آتش بسی غیر رسمی در برخی مناطق مرزی عربستان منجر شده بود اما با پیشروی ارتش یمن و به دست گرفتن کنترل پایگاه نظامی «الجابری» در مرز با یمن، بار دیگر درگیری های نظامی در این منطقه اوج گرفته است.