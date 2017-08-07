مرکز گردشگری تاریخی در قلب بافت تاریخی شیراز راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هدف این مرکز آشنایی هرچه بهتر و بیشتر گردشگران با جذابیت‌های بافت کهن شیراز است.

مینا بادیه پیما مدیر عامل این مرکز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سال‌هاست که گردشگری شهر شیراز در بازدید از تخت جمشید و حافظیه و سعدی و چند اثر شاخص گردشکری خلاصه شده و سایر جاذبه های ارزشمند این شهر مهجور مانده و رفته رفته طریق خاموشی پیش گرفته اند مرکز گردشگری به عنوان هونورپارس در نظر دارد با ارایه بسته های جدید سفربه شیراز بابی نو در گردشگری شیراز گشوده و به معرفی هرچه بیشتر این شهر بپردازد.

وی ادامه داد: طی یکسال گذشته با برگزاری تورهای کم شناخته های شیراز برای شهروندان شیرازی چهره جدیدی از گردشگری رقم خورده و رفته رفته بافت خاموش تاریخی شیراز با حضور گردشگران جانی دوباره یافت در طرح های جدید مرکز هورنور پارس بسته های سفر برای گردشگران خارجی آماده شده و به زودی شاهد حضور گردشگران علاوه بر آثار شاخص گردشگری در محلات و بافت قدیمی شهر نیز خواهیم بود.

مدیرعامل این مرکز افزود: قابلیت‌های گردشگری و جاذبه های فرهنگی و گردشگری شهر شیراز آنقدر زیاد هست که این شهرچندین بار مقصد سفر گردشگران قرار بگیرد و مسافردر هر نوبه سفر با جذابیتهای جدیدی روبه رو شود، خوشبختانه با حمایت مدیر و مسئولان میراث فارس موفق به راه اندازی این مرکز شدیم تا به زودی شاهد چهره جدید گردشگری در بافت تاریخی شیراز باشیم.

وی در ادامه افزود: در این مسیر متاسفانه با افرادی نیز مواجهیم که بدون مجوز و حتی علم کافی اقدام به برگزاری این قبیل برنامه ها برای گردشگران کرده و با توجه به اینکه هدف اول در این برنامه ها احیا آثار تاریخی مهجور مانده شهر است، بدون داشتن اطلاع کافی و وافی از بخش تاریخی شهر و زندگی‌هایی که در حال حاضر در این بافت جاری است متاسفانه تنها به بخش اقتصادی آن نظر داشته و ضربه های جبران ناپذیری را به طرح جدید گردشگری وارد کردند که امید است با پیگیری مسئولان زیربط شاهد تورهای بدون مجوز نباشیم و فرآیند این کار بصورت تخصصی پیگیری شود.