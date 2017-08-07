افزایش ۸۵۵ درصدی سرمایه گذاری خارجی در خراسان جنوبی

عیسی جعفری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون دو پروژه در خراسان جنوبی مجوز سرمایه گذاری خارجی دریافت کرده اند.

وی، پروژه احداث انبار و بسته بندی مصالح ساختمانی در منطقه ویژه اقتصادی را یکی از این پروژه ها عنوان کرد و گفت: این پروژه با سرمایه مصوب به ارزش ۱.۹ میلیون دلار در اردیبهشت ماه۹۶ مصوب شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی اضافه کرد: همچنین در این مدت پروژه اکتشاف و استخراج معدن مس با سرمایه گذاری خارجی از کشور ایرلند با سرمایه گذاری مصوب به ارزش ۴۱۰ میلیون یورو در تیرماه ۹۶ مجوز سرمایه گذاری خارجی را دریافت کرد.

سرمایه گذاری خارجی ۵۸۳ میلیون دلاری در استان

جعفری با بیان اینکه میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب در سال جاری تاکنون حدود ۴۸۰ میلیون دلار بوده است، عنوان داشت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل توجه و چشم گیری داشته است.

وی همچنین از سرمایه گذاری خارجی ۵۸۳ میلیون دلاری در استان از ابتدای دولت یازدهم تاکنون خبر داد و گفت: این مبلغ مربوط به شش پروژه تولید بتن آماده، تولید شمش چدن، پرورش صنعتی شتر، احداث انبار، بسته بندی مصالح ساختمانی و اکتشاف و استخراج معادن مس بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی اضافه کرد: مقایسه وضعیت شاخص های سرمایه گذاری در پایان دولت یازدهم با ابتدای دولت یازدهم نشان می دهد میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب استان در این مدت رشد ۸۵۵ درصدی داشته است.

سرمایه گذاری ۲۷.۱۳۶ میلیون دلاری در شمش چدن

جعفری با اشاره به سرمایه گذاری ۳.۲ میلیون دلاری در معادن زغال سنگ، عنوان داشت: میزان سرمایه گذاری پروژه بتن آماده نیز حدود ۳۰۰ هزار دلار، پروژه ریخته گری شمش چدن خاکستری با ۲۷.۱۳۶ میلیون دلار، پروژه پرورش شتر داشتی با ۷۰ میلیون یورو است.

وی ادامه داد: همچنین سرمایه گذاران خارجی در پروژه انبار و بسته بندی مصالح ساختمانی در منطقه ویژه اقتصادی ۱.۹ میلیون دلار و پروژه اکتشاف و استخراج معادن مس حدود ۴۷۷ میلیون دلار سرمایه گذاری کرده اند.