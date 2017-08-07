بیشترین ماموریت های اورژانس اصفهان غیر تصادفی است

غفور راستین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه امسال، اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان در ۶۷ هزار و ۴۶۱ ماموریت امدادی شرکت کرد که ۴۵ هزار و ۸۳۹ مورد از آنها غیرتصادفی و ۲۱ هزار و ۶۱۸ مورد تصادفی بوده است.

وی با اشاره به افزایش ۲۶ درصدی ماموریت‌های اورژانس در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزود: از مجموع امدادرسانی های حوادث رانندگی در این مدت، ۱۶ هزار و ۶۴۸ مورد در مناطق شهری و چهار هزار و ۹۷۰ مورد در جاده‌های استان بوده است.

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: در چهار ماه ابتدای امسال، ۱۰۴ ماموریت احیای موفق داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۴۷ برابر افزایش یافته و نیز ۱۶ مورد کمک به زایمان مادر باردار صورت گرفته که ۱۰۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

وی اعلام کرد: از ابتدای سال تا پایان تیرماه بالگرد امدادی اورژانس ۱۱۵ اصفهان به ۶ ماموریت فوریت‌های پزشکی اعزام شد و تعداد ۱۳ مصدوم و بیمار را به مراکز درمانی منتقل کرد؛ از این تعداد، چهار مورد حوادث رانندگی و یک مورد امدادرسانی به مادر باردار بوده است.

راستین گفت: اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان دارای ۱۳۳ پایگاه شامل ۶۷ پایگاه شهری و ۶۵ جاده‌ای، یک پایگاه هوایی، یک اتوبوس آمبولانس، ۱۵ اتاق فرمان و ۸۴۰ نفر پرسنل است که به صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به شهروندان است.