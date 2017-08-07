۶۰ درصد از تاسیسات آب روستایی شادگان فرسوده است

علی عساکره در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود۵۰ مورد شکستگی خط لوله که نیاز به ترمیم جدی دارد، افزود: بیشترین انشعابات غیر مجاز را ما در بخش روستایی داریم.

وی اظهار کرد: به دلیل وجود انشعابات غیر مجاز، فرسودگی خطوط لوله و نبود فن آوریهای به روز در تاسیسات، ناچار به سهمیه بندی آب در طول روز هستیم.

عساکره تصریح کرد: بر این اساس از ساعت ۶ تا ۱۲ ظهر و ۱۷ تا ۱۹ عصر آب در لوله ها جریان دارد.

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی شادگان گفت: در زمان حاضر ۶۰ درصد از روستاهای ما در بی آبی به سر می برند.

عساکره افزود: فیلترهای شنی ما سه سال است که از رده خارج شده اند و این موضوع سبب شده تا آب از سلامت کافی برخوردار نباشد.

وی با بیان اینکه با ۶ تانکر آب کار آبرسانی به روستاها را به انجام می رسانیم، اظهار کرد: در ماه گذشته حدود۴۰۰ سرویس آب با تانکر به روستاها برده و توزیع شد.

عساکره تصریح کرد: کارکنان این اداره چهار ماه است حقوق نگرفتند، ۱۰ ماه ماشینهای استیجاری این اداره ریالی دریافت نکردند و بیمه کارکنان نیز ماهها است پرداخت نشده است.