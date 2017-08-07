ارتقای استانداردهای نظارت بانکی با معیارهای IFSB

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در آیین افتتاحیه کارگاه آموزشی تسهیل اجرای استانداردهای منتشر شده توسط هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) در بانک مرکزی با بیان اینکه در سال های اخیر، بانک مرکزی تلاش داشته تعامل بیشتری را با IFSB ایجاد کند و مشارکت فعال تری در مجامع، ارکان و جلسات آن سازمان داشته باشد، گفت: در این مسیر همچنین تلاش شده تا حد امکان، از ظرفیت‌های آموزشی IFSB برای ارتقای دانش و توانمندی‌های کارکنان بهره‌ گرفته شود؛ ضمن آنکه در حال حاضر، ‌سه نفر از همکاران بانک مرکزی در کارگروه‌های تدوین استانداردهای آن سازمان عضویت دارند.

وی با اشاره به اینکه به زودی یکی دیگر از همکاران معاونت نظارت بانک مرکزی برای عضویت در کارگروه جدیدی که قرار است در IFSB تشکیل شود، معرفی خواهد شد افزود: همچنین در طرح گردآوری شاخص‌های ساختاری و احتیاطی مالی اسلامی (PSFIs) که در هیات خدمات مالی اسلامی در حال اجرا است، بانک مرکزی حضور فعالانه داشته و به طور مستمر، داده‌ها و اطلاعات عمومی و قابل انتشار نظام بانکی کشور را در اختیار آن سازمان قرار می دهد تا در گزارش‌ها و اسناد منتشره توسط IFSB مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: اهتمام بانک مرکزی در سال های اخیر برای ارتقای استانداردها و ضوابط نظارت بانکی مبتنی بر اسناد و استانداردهای منتشره توسط IFSB است. در این مسیر نیز، دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری که اخیراً به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، عمدتاً بر مبنای یکی از اسناد منتشره IFSB (سند شماره ۱۵ آن سازمان) تنظیم شده است.

وی تصریح کرد: ضوابط ناظر بر حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی نیز که به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌شود نیز بر پایه سند شماره ۱۲ هیأت خدمات مالی اسلامی تدوین شده است. در عین حال، از دیگر اقدامات و همکاری های بانک مرکزی با هیأت خدمات مالی اسلامی، ترجمه چندین سند از اسناد منتشره توسط IFSB با هدف بسط و تعمیق استانداردها و مبانی نظری نظارت مالی اسلامی است.

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اجرای استانداردهای منتشرشده توسط IFSB در کشورهای عضو به ویژه اعضای دائمی آن از اهداف و مأموریت‌های آن سازمان محسوب می‌شود تصریح کرد: لیکن نباید از نظر دور داشت که این مهم جز با برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی در کشورهای هدف میسر نخواهد شد. کارگاه آموزشی حاضر نیز در همین راستا بوده و ماحصل رایزنی و مذاکره بسیار با دبیرکل پیشین IFSB و همچنین مکاتبات فراوان همکاران مؤسسه عالی آموزش بانکداری با دبیرخانه IFSB طی دو سال گذشته است.

وی افزود: این کارگاه آموزشی در ابتدا قرار بود در سال ۲۰۱۶ برگزار شود که بنا به دلایلی از جمله محدودیت‌های بودجه‌ای IFSB به سال جاری موکول شد. امیدوارم این دوره نقطه عطف و آغازی باشد برای برگزاری دوره‌های آموزشی بیشتر توسط IFSB در کشوری که یکی از اعضای اصلی و از بانیان آن سازمان محسوب می‌شود و در عین حال دارای بزرگترین نظام بانکداری اسلامی در دنیا است.

گفتنی است، هیأت خدمات مالی اسلامی با قریب به ۱۹۰ عضو یک نهاد استانداردگذار در حوزه بازارهای مالی اسلامی است که کارکرد و نقشی مشابه با کمیته نظارت بانکی بال، سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (آیسکو) و انجمن‌ بین‌المللی ناظران بیمه‌ای (IAIS) را در حوزه‌های بانکداری، بازار سرمایه و بیمه اسلامی داشته و هدف غایی آن ارتقای ثبات و سلامت صنعت مالی اسلامی است.

در این میان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بنیان‌گذاران سازمان یادشده به شمار می‌رود و از بدو تأسیس سازمان مذکور در سال ۲۰۰۲ میلادی تاکنون، وفق ترتیبات اساسنامه‌ای، عضو دایمی ارکان اصلی آن بوده است. در سال میلادی جاری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رییس دوره‌ای هیأت خدمات مالی اسلامی را برعهده دارد.