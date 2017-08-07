توافق مالی با سامی یوسف برای حضور در ایران هنوز نتیجه نداده است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان محمد حسنی رییس سازمان هنری رسانه ای «اوج» در نشست رسانه ای خود که روز دوشنبه ۱۶ مردادماه برگزار شد درباره برگزاری کنسرت سامی یوسف در ایران که پیش از این وعده اش داده شده بود، گفت: مذاکرات زیادی با او و پدر او داشتیم و او به ایران هم آمد ولی بحث ما توافق مالی است که هنوز به نتیجه نرسیده ایم. پیش بینی ما برای بهار است که این اجرا در تهران و تبریز و یک استان دیگر باشد و تمام تلاش مان را می کنیم این اتفاق بیفتد.

طی ماه های گذشته رایزنی هایی با سامی یوسف انجام شده است تا درصورت نهایی شدن توافقات سامی یوسف در ایران کنسرت برگزار کند. پیش تر در خبرها گفته شده بود هماهنگی ها برای حضور این خواننده جهانی توسط سازمان اوج انجام می گیرد ولی هنوز پیگیری ها در مرحله مذاکره است و به نتیجه قطعی منجر نشده است.

از جمله جزییاتی که برای برنامه وی در ایران در نظر گرفته شده است اجرا در تهران و در فضای باز است که امکان حضور تعداد بیشتری از مخاطبان فراهم شود. همچنین در این برنامه ریزی اجرا در منطقه ای نیمه کوهستانی در پایتخت در نظر گرفته شده که قطعی شدن این جزئیات منوط به نهایی شدن مذاکرات برای حضور او در ایران است.

از آنجا که پیش از این سامی یوسف اعلام کرده بود در صورت سفر به ایران قصد دارد به مشهد مقدس هم برود این امکان وجود دارد که در صورت حضورش در ایران برنامه ریزی برای سفر او به شهرهای مشهد، اصفهان و تبریز در دستور کار قرار گیرد.