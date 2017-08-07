تنفیذ و تحلیف به بهترین شکل انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین هاشمی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی، در رابطه با وحدت و همبستگی در اداره جامعه بیان کرد: ما باید طوری صحبت کنیم که برای مردم همراه با تازگی و جذابیت باشد و نباید شعار بدهیم.

هاشمی افزود: در کمیسیون‌ها به دلیل همبستگی و اتحادی که میان اعضا وجود دارد همگی با یک دید به تولید، صنایع و اشتغال نگاه می کنند و با یکدیگر هم عقیده هستند و ما برای اداره کشور راهی جز وحدت نداریم و بحث وحدت یک نیاز ضروری جامعه تلقی می شود و در هر مراسم خواستار این هستیم که وحدت را در بین مردم رواج دهیم و در همه مراسم های ملی و مذهبی تاکید بر وحدت ملی است و این هدف تاکنون اثربخش بوده است.

استاندار تهران با اشاره به اجرای مراسم تحلیف و تنفیذ رییس جمهور بیان داشت: این مراسم ملی بدون هیچگونه مورد و مشکلی به بهترین نحو ممکن انجام شد و هیچ چیز نگران کننده ای در این مراسم وجود نداشت و تاکید همه مقامات و رهبری و رییس جمهور و قوای سه گانه همگی تایید و تاکید بر انسجام ملی بود و هرچه قدر این وحدت و انسجام و ایمان بیشتر باشد نعمت خدا نیز افزوده و نقش خداوند در زندگی ما پر رنگتر می‌شود.

وی با بیان اینکه هر چه مردم را در همه امور درگیر کنیم و شرکت دهیم از منفعت بیشتری برخوردار می‌شویم گفت: باید بخش‌هایی از برگزاری مراسم ها و چگونگی برگزاری امور را به دست مردم بسپاریم، به طور مثال جشن های نیمه شعبان که به صورت مردمی و خود جوش صورت می‌گیرد بسیار زیبا و باشکوه انجام می‌شود و خود مردم با عشق کارها را به صورت می‌دهند، باید تلاش کنیم نقش مردم در این مراسم ها پر رنگ تر از همیشه باشد و مردم محور شود.

هاشمی در ادامه بیان داشت همه مردم متعلق به همین نظام و همین کشور هستند و ما هر چه قدرت نظام را افزایش دهیم قدتمند تر خواهیم بود با وجود اینکه ما در کشور نعمت هایی مثل بسیج و ارتش و سپاه داریم که بازوهای دفاعی کشور هستند اما نقش اصلی را مردم دارند همانطور که امام راحل فرمودند تا زمانی که مردم در کنار ما باشند ما هیچ مشکلی نخواهیم داشت.

استاندار تهران گفت: یکی از هنرهای مقام معظم رهبری در انتخابات این بود که همه مردم را در پای صندوق های رای آورد، و این هنر مدیریتی است چرا که مردم کشور و نظام شان را دوست دارند ما نیز به عنوان مسئول باید از این هنر و الگوی رهبری بهره ببریم و استفاده کنیم و چون ما به عنوان مسئولین تنظیم کننده در این امور هستیم باید فضا را برای حضور هر چه بیشتر مردم در همه صحنه ها آماده کنیم.

هاشمی اظهار داشت: از کسانی که توانایی دارند و دارای قدرت تامل بالا هستند به طور قطع باید بهره گرفت چرا که نسل امروز با نسل های دیروز متفاوت هستند و باید از نگاههای خوب نسل جدید و امروزی بهره جست.

وی در پایان با اشاره به اینکه نسل جدید ما دارای نگاه و افکار خاص و جدید هستند افزود: این نگاه خاص و افکار نو صبر و بردباری و تامل بیشتر مسئولین را می‌طلبد و همه باید در زندگی مدیریت داشته باشند تا به اهداف و آرزو ها نزدیک تر شوند و این یادگیری مدیریت باید از خانواده و از زمان کودکی با انتقال الگو پذیری دینی کودک از والدین صورت بگیرد و امیدوارم این فرهنگ در جامعه نهادینه شود با حفظ وحدت و همبستگی در جامعه هر روز در راستای پیشرفت قدم برداریم.