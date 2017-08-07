به گزارش خبرنگار مهر، اعضای گروه تئاتر آینا که موفق به کسب جایزه بهترین نمایش فستیوال بین المللی کستنبورگ بانیالوکا شده بود، با محمود حیدری سفیر جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین دیدار و گفتگو کردند.

نمایش روبینسون و کروزو کاری از گروه نمایش آینا به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی به عنوان کار منتخب تماشاگران و نیز در بخش موضوع و پیام به عنوان بهترین نمایش فستیوال بین المللی کستنبورگ در کشور بوسنی هرزگوین انتخاب شد و جوایز این بخش را دریافت کرد. این نمایش با پیام صلح دوستی به جهان توسط هیئت داوران شایسته دریافت لوح زرین شناخته شد.

هنر عاملی موثر برای ترویج فرهنگ صلح و دوستی است

محمود حیدری سفیر جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین در این دیدار ضمن تبریک به اعضای گروه آینه بابت اجرای موفق و کسب لوح زرین فستیوال گفت: محتوا و پیام این نمایش ارزشمند، ترویج صلح و دوستی بود، از این رو هنرمندان عزیز کشورمان، سفیران صلح جمهوری اسلامی نام گرفتند.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی در این منطقه مانند تمام نقاط جهان همواره مروج صلح بوده است و فرهنگ صلح و دوستی و زندگی مسالمت آمیز را به خصوص در کشوری مثل بوسنی و هرزگوین که اقوام مختلف در آن زندگی می کنند، ترویج داده است.

حیدری تصریح کرد: شاید موثر ترین عامل برای ترویج فرهنگ صلح، دوستی، مدارا و شکیبایی استفاده از هنر باشد. زبان هنر، زبان مشترک میان انسان هاست که تئاتر نمونه ای از آن هست.

سفیر ایران در ادامه به حضور فعال بانوان کشورمان در عرصه هنر اشاره کرد و گفت: این برنامه ها به مردم بوسنی و هرزگوین و مردم جهان نشان می دهد که اسلامی که جمهوری اسلامی مروج و مبلغ آن هست، کاملا متفاوت با آن چیزی می باشد که برخی گروه های تکفیری و افراطی به نام اسلام تبلیغ می کنند. در باور آنها، هنر و انسانیت جایی ندارد. ”

حیدری در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای اعضای گروه تئاتر آینا، از تمام کسانی که برای حضور این گروه در فستیوال بین المللی تئاتر دانشگاهیان جهان در بانیالوکا تلاش کرده بودند از جمله فعالان عرصه تئاتر در استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رایزنی فرهنگی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در سارایوو، قدردانی کرد.

جایزه نمایش منتخب از دید مخاطبان و پیام صلح و دوستی جشنواره به نمایش روبینسون و کروزو

سرپرست گروه آینا نیز در این دیدار ضمن تشکر و قدردانی از حمایت های سفارت جمهوری اسلامی ایران و رایزنی فرهنگی در سارایوو گفت: در جشنواره کستنبورگ یا همان فستیوال تئاتر بین المللی بانیالوکا موفق شدیم جایزه نمایش منتخب از دید مخاطبان و همین طور جایزه پیام صلح و دوستی جشنواره را دریافت کنیم.

علیرضا فتوحی که به عنوان بازیگر نیز در اجرای این گروه حضور داشت، ادامه داد: همچنین با تلاش و اجرای دوستان خوبم در گروه آینا موفق به کسب لوح زرین هیئت داوران شدیم.

سرپرست گروه آینا در پایان خاطر نشان کرد: از تمام کسانی که ما را در این راه حمایت کردند و به نوعی مشوق ما بودند تشکر می کنم و خیلی خوشحال هستیم که توانستیم نماینده خوبی برای کشور عزیزمان ایران در این رخداد جهانی باشیم.

رشاد معینی دیگر بازیگر این نمایش نیز با اشاره به قرابت فرهنگی میان ایران و بوسنی و هرزگوین گفت: در حین نمایش می دیدیم مخاطب خیلی راحت و سریع با دیالوگ ها و حرکاتی که ما اجرا می کردیم، ارتباط برقرار می کند و این برای ما خیلی جالب بود و بسیار لذت بخش است وقتی در یک کشور غریب حرفی را می زنی که میان تمام انسان ها مشترک است و آن هم صلح و آرامش برای تمام جهان است.

شلاله قدسی طراح حرکت و دستیار کارگردان نمایش نیز در خصوص اجرای موفق گروه آینا گفت: این فستیوال یک فرصت بسیار خوبی بود تا ما با فرهنگ های مختلف آشنا بشیم و کار و ایده کشورهای دیگر را ببینیم. جایزه هایی که توانستیم کسب کنیم برای ما افتخار آفرین است، چون هم توانستیم نظر مخاطبین را جذب کنیم و هم توانستیم پیام مد نظرمان که همان پیام صلح و دوستی بود را ترویج کنیم. خوشحال هستیم که توانستیم از فرهنگ خوب و انسان دوستانه کشورمان با مردم بوسنی و هرزگوین صحبت کنیم و آنها را بیشتر با این فرهنگ آشنا کنیم.