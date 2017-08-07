توسعه و تقویت روابط باهمسایگان از اولویتهای سیاست خارجی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز دوشنبه در دیدار رییس مجلس سنای پاکستان ،مناسبات تهران – اسلام آباد را برادرانه دانست و گفت: پیوستگی تاریخی و فرهنگی دو ملت ایران و پاکستان، پایه محکمی برای توسعه و ارتقاء سطح همکاری‌ها با هدف تامین منافع مشترک است.

رییس‌ جمهور، امنیت را مهم‌ترین مسأله در شرایط کنونی منطقه عنوان کرد و با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران، امنیت پاکستان را در راستای امنیت خود قلمداد می‌کند، بر ضرورت افزایش مشارکت و همکاری‌های دو کشور در راستای افزایش سطح امنیت در منطقه و بویژه در مرزهای مشترک، تأکید کرد.

روحانی تروریسم را بزرگترین معضل منطقه برشمرد و با بیان اینکه همه کشورهای منطقه باید برای مبارزه و از بین بردن تروریسم با هم همکاری کنند، افزود: ایران و پاکستان می‌توانند در زمینه مبارزه با تروریسم و توسعه امنیت منطقه‌ای همفکری، رایزنی و همکاری‌های خوبی داشته باشند.

رییس‌ جمهور با اشاره به اینکه ایران و پاکستان عمق استراتژیک برای یکدیگر بشمار می‌آیند، توسعه و پیشرفت دو کشور را حائز اهمیت دانست و آن را عاملی مهم در راستای افزایش امنیت منطقه عنوان کرد.

روحانی گفت: اراده جمهوری اسلامی ایران بر توسعه همه جانبه روابط و همکاری‌ها با پاکستان در بخش‌های مختلف از جمله علم و فناوری، مناسبات فرهنگی و دانشگاهی و انرژی است.

رییس‌ جمهور با اشاره به ضرورت اجرای کامل توافقات و قراردادها میان دو کشور، گفت: توسعه روابط بانکی، می‌تواند به افزایش سطح روابط تجاری و اقتصادی ایران و پاکستان کمک کند.

روحانی افزود: ایران منبع مطمئنی برای تأمین انرژی پاکستان است و توسعه، احیاء و اتصال دو بندر چابهار و گوادر می‌تواند موجب پیشرفت و توسعه روزافزون منطقه شود.

"رضا ربانی" رییس مجلس سنای پاکستان نیز در این دیدار ضمن تبریک انتخاب مجدد دکتر روحانی به عنوان رییس جمهور کشورمان، اظهار داشت: مردم پاکستان به شما به عنوان دوستی اندیشمند و قابل اتکاء می‌نگرند.

رییس مجلس سنای پاکستان خاطر نشان کرد: مناسبات ایران و پاکستان نه تنها بر پایه اشتراکات دینی، تاریخی و فرهنگی استوار است، بلکه دو کشور در سایر مسایل و موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز نظرات نزدیک و مشترکی دارند.

ربانی با تأکید بر ضرورت توسعه، تقویت و تحکیم همه جانبه روابط و همکاری‌ها براساس منافع مشترک میان دو کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی، امنیتی، پارلمانی، انرژی و مقابله و مبارزه با تروریسم، افزود: پاکستان از هیچ اقدامی در راستای توسعه و ارتقاء سطح مناسبات تهران – اسلام‌آباد دریغ نخواهد کرد.

رییس مجلس سنای پاکستان همچنین با اشاره به اینکه پاکستان در مسیر مبارزه با تروریسم، تلاش می‌کند، افزود: مدیریت بهتر برای ارتقاء سطح امنیت در مرزهای مشترک را ضروری می‌دانیم که در این راستا کمیسیون عالی مرزی ایران و پاکستان در آینده‌ای نزدیک تشکیل خواهد شد.

ربانی با تقدیر از کمک‌ها و حمایت‌های دولت و ملت ایران در شرایط دشواری که مردم پاکستان در آن قرار داشتند، گفت: پاکستان نسبت به اجرای کامل توافقات و تعهدات خود با ایران ، پایبند است.