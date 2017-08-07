اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مناطق محروم

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح در نشست خبری افزود: مهمترین اقدام در حوزه کمیته امداد در چهار ماه گذشته اجرای مصوبه مجلس در خصوص افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی بود که از فروردین ماه اجرایی شده است.

وی ادامه داد: در چهار ماه گذشته افزایش مستمری به حساب یارانه مددجویان واریز شد که فکر میکنیم این خلاف قانون است. در حال حاضر دولت این مساله را پذیرفته و قبول کرده که از همین ماه یا ماه آینده افزایش مستمری از سوی نهادهای حمایتی و به حساب مستمری واریز شود.

رئیس کمیته امداد ادامه داد: در طی ۲ هفته گذشته موضوع تخصیص ۱.۵ میلیارد دلار ازصندوق توسعه ملی برای رفع محرومیت مناطق محروم و روستایی از سوی دولت تقاضا شده و از سوی مجلس تصویب شده است.

فتاح تاکید کرد: رئیس مجلس این موضوع را از رهبر معظم انقلاب استعلام کرده و مورد موافقت واقع شده است بنابراین امیدواریم هرچه زودتر این مصوبه از سوی مجلس به دولت ابلاغ شود و از این منبع رقمی هم به عنوان سهم اختصاصی کمیته امداد پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: ۴ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها تصویب شد که طی این ۴ ماه از همین محل به حساب مددجویان واریز شد. متاسفانه در این مدت به حساب یارانه‌ها واریز شده که تبعات و اشکالاتی داشته که موجب شده مدیریت بهینه منبع از ما گرفته شود. البته در این مورد دولت قبول کرده که باید اصلاحاتی انجام شود. به همین منظور آئین‌نامه‌ای تهیه شده تا این مستمری به حساب بهزیستی و امداد واریز شود.

اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار اعتبار برای مناطق محروم و روستایی

وی تصریح کرد: اعتبار حاصل از این لایحه ۵ هزار میلیارد تومان است که ۳ بانک عامل هم به همین اندازه باید اعتبار بیاورند که در مجموع ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستایی تخصیص خواهد یافت.

فتاح گفت:‌ ۹۰ درصد بودجه کمیته امداد در سال جاری پرداخت شده و در مورد وام قرض‌الحسنه اشتغال که سال گذشته هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود امسال بودجه ۲ هزار و ۱۰۰ میلیاردی در این زمینه به ما داده است که با بانک‌ها این توافقنامه مربوطه را امضا کرده‌ایم.

وی در راستای استفاده از کالای ایرانی گفت: با صندوق توسعه کارآفرینی امید قراردادی بستیم که ۵ هزار دستگاه وانت خریداری شد و ظرف ۴ ماه آینده قول داده شده که تحویل روستائیان داده شود. این خودروها همه ایرانی است و اقساط آن زیر ۸۰۰ هزار تومان است.

وی همچنین از تولید برق چند کیلووات در روستاها با استفاده از سلول‌های خورشیدی خبر داد و گفت: با وزارت نیرو قرارداد داریم. هزینه هر واحد ۲۵ میلیون تومان می‌شود در حال حاضر هزار واحد اجرا واقدام شده است. این طرح زمینه کار تولیدی خواهد بود که خانواده‌ها می‌توانند به مدت ۲۰ سال از درآمد تولید برق بهره‌مند و خودکفا شوند.

رئیس کمیته امداد گفت: سال گذشته ۱۷۵ هزار خانوار را از حمایت امداد خارج کردیم یعنی کاهش ۱۰ درصدی مددجو داشته‌ایم. به طوری که ۱۰۰ هزار نفر به دلیل خودکفایی از سیستم حمایت خارج شده‌اند. امیدوارم امسال این عدد بالاتر رود چرا که در گذشته رسم بود فقط ورودی‌ها به امداد اعلام می شد اما این مزیتی تلقی نمی‌شود و هنر این است که خروج و خودکفایی داشته باشیم.

فتاح گفت: سال گذشته کمیته امداد ۳۰۰ میلیارد تومان وام خوداشتغالی پرداخت کرده و امسال به دلیل وجود صندوق قرض‌الحسنه امداد این اعتبار هزار میلیارد تومان شده که از منابع و سپرده‌های مردمی است.

فتاح گفت:‌آئین‌نامه استفاده از این لایحه تدوین شده و قرار شده سهم مشخصی هم برای امداد لحاظ شود اما تا زمانی که از سوی سازمان برنامه و بودجه تصویب نشده نمی‌توانیم رقم آن را اعلام کنیم.

رئیس کمیته امداد گفت:‌ منابع درآمدی این نهاد طی ۴ ماه گذشته از محل صدقه و فطریه افزایش یافته به طوری که در صدقه رشد ۸ درصدی و در زکات فطره ۳ برابر شده تا جایی که سال قبل ۳۸ میلیارد تومان رقم زکات بود که امسال به بیش از صد میلیارد تومان رسید.

فتاح در بحث محسنین نیز گفت: هیچ یتیمی در کشور بدون حامی نداشته‌ایم اما فرزندان محسنین که سرپرست دارند اما ناتوان یا بدسرپرست هستند معضل ما بود که از طرق فراخوان دو هفته‌ای ۵۲۰ هزار نفر ثبت‌نام کردند و تا امروز ۳۲۰ هزار حامی قطعی جمع شده و اولین واریزی را در ماه گذشته داشته‌اند.

وی تصریح کرد: با ۱۰۰ هزار حامی قبلی مجموعا ۴۲۰ هزار نفر می‌شوند که باید تمام فرزندان محسنین با این حساب حداقل یک حامی داشته باشند.

رئیس کمیته امداد در مورد ریشه‌کنی فقط مطلق که از برنامه‌های جدی دولت است، گفت: در ماه رمضان فرصتی شد که با رئیس‌جمهور در این باره صحبت کردیم و به او اعلام کردم که به نظر می‌آید در تعریف فقر مطلق باید تجدید نظر کرد.

نظام اسلامی فقر مطلق را ریشه کن کرده است

فتاح گفت:‌ نظام اسلامی طی دوران‌های مختلف نه فقط در این دولت موفق شده فقر مطلق را ریشه‌کن کند بنابراین این موضوع چیز جدیدی نیست شاید منظور روحانی این است که سطح فقر مطلق را بالا ببریم. در تعاریف قبلی فقر مطلق به این معنی بود که فردی معیشت و نان نداشته باشد که باید با افزایش مستمری حل می‌شد که نشد. بنابراین دولت باید تعریف و سطح جدیدی از فقر مطلق را ارائه دهد.

وی گفت: با این وجود از اینکه دولت در این زمینه شعار داده، خوشحالیم چون تعهدی برای دولت ایجاد کرده و به ما هم این قول داده شده که پس از تشکیل دولت دوازدهم آئین‌نامه آن تهیه شود.

رئیس کمیته امداد در مورد اختلال موجود در پرداخت افزایش مستمری مددجویان گفت: تعداد اختلال کم اما وجود داشته چون حساب یارانه از مستمری جدا بوده است. ۳۰ هزار نفر تحت پوشش داریم که سرپرست زندانی دارند و یارانه به حساب آنها واریز می‌شود. یا بد سرپرست هستند که باید این اصلاح شود.

فتاح گفت:‌در مردم ظرفیت بزرگ اقتصاد انفاق وجود دارد که گردش مالی آن به گفته برخی‌ها بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان است که به نظر بنده بالاتر است. بنابراین باید خوب به این پرداختی‌ها بپردازیم چون زمانی مردم خوب کمک می‌کنند که اعتمادآفرینی ایجاد کنیم.

وی خاطرنشان کرد: افزایش یارانه مددجویان حواشی و مراجعات به امداد را بیشتر کرد و محاسبات ما را به هم زد حتی خروج مددجو را سخت کرد. باید ضوابط دقیق‌تر شود که اینجا اشکال به ما برمی‌گردد که باید مراجعات را مدیریت کنیم. از سازمان مدیریت مجوز گرفته‌ایم که ۵۰ هزار نفر را مجدد وارد چرخه حمایتی کنیم.

وی گفت: موضوع محرمانه در امداد نداریم فقط مشخصات مددجویان محرمانه است و باید تمام اعداد و درآمد را شفاف اعلام کنیم که می‌کنیم و سامانه الکترونیکی و پیامک قرار است ایجاد شود تا به محض دادن کمک به خیرین اطلاع‌رسانی شود.