به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی مراد اکبری افزود: طبق برنامه باید در طول برنامه ششم توسعه سالانه در حدود ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور سامانه آبیاری نوین اجرا شود.

وی ادامه داد: یکی از راه‌های مصرف بهینه و افزایش بهره وری آب، توسعه روش‌های نوین آبیاری با رویکرد سامانه‌های میکرو و قطره‌ای در باغ‌ها و اراضی زراعی است.

اکبری اظهار داشت: با تخصیص این بودجه قرار است در بالغ بر ۳۰۰ هزار هکتار روش‌های نوین آبیاری اجرا شود که تاکنون در حدود ۴۰ هزار هکتار انجام شده و در ۱۳۰ هزار هکتار نیز در حال اجراست.

معاون وزیرجهاد بیان داشت: در شبکه‌های آبیاری زهکشی چند پروژه بزرگ در کشور در حال اجراست که در پروژه ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام حدود ۲۷۰ هزار هکتار شبکه آبیاری ایجاد و ۱۵۰ هزار هکتار آن به بهره برداران تحویل شده است.

وی ادامه داد: شبکه‌های نوین آبیاری مناطق گرمسیری و غرب کشور ۲۲۰ هزار هکتار است که ۳۳ هزار هکتار آن اجرا و تحویل بهره بردار شده و بقیه در حال اجراست.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: کل اعتبارات در بخش آب و خاک کشور برای شبکه‌های آبیاری و زهکشی و گسترش روش‌های نوین آبیاری و توسعه، نوسازی و تجهیز اراضی، خشکزار و شالیزار در مجموع حدود ۹۴ هزار میلیارد ریال در سال جاری توسط دولت پیش بینی شده که این رقم بی سابقه است.

اکبریاظهار داشت: در برنامه ششم توسعه سالانه در ۵۰۰ هزار هکتار روش آبیاری نوین، شبکه‌های آبیاری زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی کشور انجام خواهد شد که امسال این عدد با تخصیص اعتبار لازم محقق می‌شود.

وی همچنین در خصوص زکات در بخش کشاورزی گفت: ما پیشنهاد داده‌ایم برای نوسازی قنوات که یک کار عام المنفعه است، از منابع زکات استفاده شود.

اکبری افزود: امسال حدود ۶۶۰ میلیارد ریال از این محل پیش بینی شده که نسبت به سال گذشته ۳ برابر شده ولی این عدد بسیار کم است و نمی‌تواند اهداف و برنامه‌های ما را تعقیب کند به همین دلیل مذاکره شده تا از منابع زکات بخصوص در روستاهایی که قنات دارند مردم برای نوسازی قنوات کمک کنند.