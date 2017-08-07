  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۰۷

معاون حجتی اعلام کرد؛

پیش بینی۳۳هزار میلیارد اعتبار برای سامانه‌های نوین آبیاری

پیش بینی۳۳هزار میلیارد اعتبار برای سامانه‌های نوین آبیاری

معاون وزیر جهادگفت:امسال نزدیک به۳۳هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح سامانه آبیاری نوین دراراضی کشاورزی پیش بینی شده که تاکنون حدود۵هزارمیلیارد ریال آن تخصیص یافته ودرحال توزیع بین استانهاست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی مراد اکبری افزود: طبق برنامه باید در طول برنامه ششم توسعه سالانه در حدود ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور سامانه آبیاری نوین اجرا شود.

وی ادامه داد: یکی از راه‌های مصرف بهینه و افزایش بهره وری آب، توسعه روش‌های نوین آبیاری با رویکرد سامانه‌های میکرو و قطره‌ای در باغ‌ها و اراضی زراعی است.

اکبری اظهار داشت: با تخصیص این بودجه قرار است در بالغ بر ۳۰۰ هزار هکتار روش‌های نوین آبیاری اجرا شود که تاکنون در حدود ۴۰ هزار هکتار انجام شده و در ۱۳۰ هزار هکتار نیز در حال اجراست.

معاون وزیرجهاد  بیان داشت: در شبکه‌های آبیاری زهکشی چند پروژه بزرگ در کشور در حال اجراست که در پروژه ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام حدود ۲۷۰ هزار هکتار شبکه آبیاری ایجاد و ۱۵۰ هزار هکتار آن به بهره برداران تحویل شده است.

وی ادامه داد: شبکه‌های نوین آبیاری مناطق گرمسیری و غرب کشور ۲۲۰ هزار هکتار است که ۳۳ هزار هکتار آن اجرا و تحویل بهره بردار شده و بقیه در حال اجراست.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: کل اعتبارات در بخش آب و خاک کشور برای شبکه‌های آبیاری و زهکشی و گسترش روش‌های نوین آبیاری و توسعه، نوسازی و تجهیز اراضی، خشکزار و شالیزار در مجموع حدود ۹۴ هزار میلیارد ریال در سال جاری توسط دولت پیش بینی شده که این رقم بی سابقه است.

اکبریاظهار داشت: در برنامه ششم توسعه سالانه در ۵۰۰ هزار هکتار روش آبیاری نوین، شبکه‌های آبیاری زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی کشور انجام خواهد شد که امسال این عدد با تخصیص اعتبار لازم محقق می‌شود.

وی همچنین در خصوص زکات در بخش کشاورزی گفت: ما پیشنهاد داده‌ایم برای نوسازی قنوات که یک کار عام المنفعه است، از منابع زکات استفاده شود.

اکبری افزود: امسال حدود ۶۶۰ میلیارد ریال از این محل پیش بینی شده که نسبت به سال گذشته ۳ برابر شده ولی این عدد بسیار کم است و نمی‌تواند اهداف و برنامه‌های ما را تعقیب کند به همین دلیل مذاکره شده تا از منابع زکات بخصوص در روستاهایی که قنات دارند مردم برای نوسازی قنوات کمک کنند.

کد مطلب 4052368

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها