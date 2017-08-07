شش ماه از گم شدن پسر ۱۰ ساله مشهدی می گذرد/مردم کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ۶ ماه از گمشدن پسر ۱۰ ساله مشهدی میگذرد وهیچ خبر از وی نیست. حتی رسانهها نیز خبر گم شدن این کودک را منعکس نکردهاند و زندگی خانواده این کودک ۶ ماه است که به عزا تبدیل شده است.
چند روز پیش بود که خبر پیدا شدن ملیکا دختر گمشده مشهدی، خانواده او و مردم را از نگرانی درآورد. اما با پیدا شدن ملیکا پرونده دیگری باز شد و اینبار گم شدن پسر بچهای ۱۰ ساله به مدت ۶ ماه حاکی از ادامه داشتن گمشدن و بچه دزدی در مشهد دارد. گویی این مرثیه تمامی ندارد و هر روز باید شاهد این اتفاق غیر انسانی و گریههای پدر و مادرانی باشیم که کودکانشان در معرض خطر و تهدید هستند.
داستان مفقود شدن ابوالفضل جهانشیری ۱۰ ساله اینگونه در رسانهها سر باز میکند که بعد از پیدا شدن ملیکا، خانواده ابوالفضل به خانه این دختر بچه مراجعه میکنند تا از پدر و مادرش کمک و یاری بخواهند تا آنها هم به گمشده خود برسند.
پدر ابوالفضل داستان گمشدن پسرش را برای خبرنگار مهر اینگونه تعریف میکند: دقیقا در تاریخ هجدهم اسفندماه سال ۹۵ در ساعت پنج و نیم عصر پسرم ناپدید شد. شش ماه پیش بود که پسرم برای بازی با دوستانش در کوچه از ما اجازه گرفت و رفت. بعد از چند ساعت برگشت و دوباره با لباسهای ورزشی آبی رنگی که به تن داشت رفت و دیگر برنگشت. من و مادرش وقتی دیدیم زمان رفتن او خیلی طول کشید به دنبالش رفتیم اما نشانهای از او پیدا نکردیم.
وی در ادامه ادعا میکند: وقتی از جستجوی او ناامید شدیم به کلانتری تلفن کردیم و خبر گم شدن پسرمان را دادیم و چندین بار حضوری به کلانتری رفتیم، اما آنها برای تحقیق و بررسی حتی به محله ما نیامدند و آنموقع بود که به پلیس آگاهی رفتیم اما اینبار هم به نتیجهای نرسیدیم و حالا ۶ ماه از گمشدن پسرمان میگذرد و هیچکس کاری نمیکند.
تصمیم گرفتم به خانه ملیکا بروم
پدر ابوالفضل میافزاید: وقتی خبر پیدا شدن ملیکا را در رسانهها دیدیم تصمیم گرفتیم به خانه آنها مراجعه کنیم تا شاید بتوانند کمکمان کنند و ما هم از عذاب بیرون بیاییم.
وی که با خانواده خود در یکی از محلات حاشیه شهر مشهد واقع در جاده سیمان منطقه دهرود زندگی میکندمی گوید: در منطقه ما چند بچه گم شده است که اولینش پسر من و آخرینش دو سه هفته پیش بود. این بچهها از هشت ماه تا ۱۱ ساله بودند. یک نفر از آنها پیدا شده و بقیه بچههایمان هنوز که هنوز ناپدید هستند.
از او می پرسم چه اقدامی برای پیداشدن بچهاش کردند و آیا به نیروی انتظامی اطلاع دادهاند، در پاسخ ادعا میکند: مگر میشود بچهمان گم شود کاری نکنیم. اما هیچکس هیچ گلی به سر ما نزده است. ما به دادگاه میرزاکوچک خان بلوار وحدت هم رفتیم و گفتند که پیگیری میشود. اگر هم پیگیری کردهاند هنوز پسرم پیدا نشده است.
وی ادامه میدهد: آخرین بار که به دادگاه میرزاکوچک خان رفتم ۱۵ مرداد بود و قبل از آن یکی دوماه پیش یک بار دیگر هم بهاین دادگاه برای اینکه به شخصی مشکوک شده بودیم، رفتیم.
پدر ابوالفضل با ناراحتی و خواهش میگوید: از مسئولان، مردم و خبرنگاران میخواهم کمکم کنند تا بچهام را پیدا کنم. همسرم آنقدر گریه کرده که قرص اعصاب مصرف میکند. با گم شدن ابوالفضل آرامش از خانه ما رفت. ۶ ماه است که نتوانستم سرکار بروم. من در شرکتی کار میکردم و بیمه بودم اما به خاطر این موضوع کارم را از دست دادم.
افزایش کودک دزدی در مشهد نداشتیم
در همین رابطه و برای اطلاع یافتن از دلایل افزایش کودک دزدی در چند ماه اخیر درمشهد با فرمانده انتظامی مشهد به گفتگو پرداختیم. محمد بوستانی با بیان اینکه گمشدن ابوالفضل مربوط به سال گذشته بوده و اخیرا رخ نداده است اظهار میکند: ملیکا که پیدا شده است و جزئیات پرونده او در حال بررسی است و اخیرا پرونده دیگری در این خصوص نبوده است.
وی با بیان اینکه افزایش کودک دزدی در مشهد نداشتیم میافزاید: ابوالفضل سال گذشته گم شده است و پیگیری ها دراین رابطه ادامه دارد.
نظر شما