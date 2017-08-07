هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به موضوع سلفی با موگرینی رسیدگی کند

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاءالله اعزازی در جمع خبرنگاران با اشاره به عکس سلفی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فدریکا موگرینی تصریح کرد: این کار برخلاف شأن نماینده مجلس شورای اسلامی بود و آن هاجایگاه مجلس شورای اسلامی را تضعیف کردند.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی افزود: این کار و این رفتار نشان داد کسانی که این کار را انجام دادند در تراز نماینده نظام جمهوری اسلامی ایران نیستند و انصافاً کار ناشایستی بود.

اعزازی با حقارت آمیز خواندن اقدام جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گرفتن عکس سلفی با فدریکا موگرینی اذعان کرد: تنها عذرخواهی نمایندگان از این اقدام کافی نیست.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود با تقبیح اقدام مشابه قشقاوی معاون وزیر امور خارجه کشور نیز خاطرنشان کرد: از آنجایی که جناب آقای قشقاوی سالیان سال در بخش دیپلماسی کشور سابقه حضور و فعالیت دارند با وجود داشتن تجربه کافی و سابقه طولانی ایشان در صحنه دیپلماسی این اقدام نیز از سوی ایشان اصلاً مورد قبول نبود.

گفتنی است قبل از برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی دوازدهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنگام حضور فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در صحن مجلس شورای اسلامی با وی عکس سلفی گرفتند که این اقدام نمایندگان مجلس حواشی زیادی را به وجود آورد.