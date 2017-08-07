۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۵۲

۱۲ دوره مشترک بین الملل در تحصیلات تکمیلی راه اندازی شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: طی سال‌های گذشته حدود ۱۲ دوره مشترک بین‌المللی بخصوص در حوزه تحصیلات تکمیلی راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی در خصوص برنامه‌های انجام شده این وزارتخانه طی چهار سال گذشته گفت: موضوع ساماندهی آموزش عالی مهمترین برنامه‌ای بود که طی سال‌های گذشته آن را دنبال می‌کردیم و در حال حاضر نیز پیگیری می‌شود.

فرهادی خاطرنشان کرد: برنامه داشتیم تا دانشگاه‌ها دارای فضای بانشاط و آرامی باشند که تا حد زیادی این امر محقق شد.

وی تأکید کرد: همکاری‌های علمی و بین‌المللی از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه بود که محقق شد.

فرهادی عنوان کرد: پروژه‌های تحقیقاتی مشترکی را نیز با کشورهای مختلف انجام داده‌ایم که در حال حاضر با اتحادیه اروپا ۱۴۰ پروژه علمی مشترک داریم.

وی افزود: حضور در پروژه‌های «سرن» و «سزامی» از سوی این وزارتخانه دنبال شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به توسعه زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: ۱۳۱ آزمایشگاه مرکزی در دانشگاه‌های کشور راه‌اندازی شد که بیش از ۶۰ درصد این آزمایشگاه‌ها تجهیز و تکمیل شده‌اند.

بازنگری بیش از ۶۰۰ رشته تحصیلی از سوی وزارت علوم

فرهادی تأکید کرد: بیش از ۶۰۰ رشته تحصیلی در مقاطع مختلف مورد بازنگری قرار گرفته‌ است.

وی به واگذاری اختیارات دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: توجه به هیأت‌های امنا و شورای دانشگاه‌ها از جمله اقدامات این وزارتخانه طی سال‌های گذشته بوده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه موضوع کارآفرینی و مأموریت‌گرایی در محوریت برنامه‌های وزارت علوم قرار داشت، گفت: دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان پروژه‌های تحقیقاتی با وزارت نفت منعقد کردند.

فرهادی اظهار داشت: ۱۲۰۰ پروژه نیز با وزارت دفاع منعقد شد که از این تعداد ۵۰۰ پروژه نهایی و گزارش آن اعلام شده است.

وی گفت: اجرای طرح فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت، دوره‌های پسادکتری و کارآموزی دانشجویان در صنایع، از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه بود که به صورت جدی، دنبال و عملیاتی شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تدوین نظام جامع آموزش مهارتی خبر داد و گفت: پیگیر اجرای این نظام جامع هستیم.

فرهادی تأکید کرد: ساماندهی آموزش عالی، بخش عمده‌ای از طرح آمایش آموزش عالی است که این موضوع پیش رفته، اما باید همچنان پیگیری شود.

