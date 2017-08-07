۱۲ دوره مشترک بین الملل در تحصیلات تکمیلی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی در خصوص برنامههای انجام شده این وزارتخانه طی چهار سال گذشته گفت: موضوع ساماندهی آموزش عالی مهمترین برنامهای بود که طی سالهای گذشته آن را دنبال میکردیم و در حال حاضر نیز پیگیری میشود.
فرهادی خاطرنشان کرد: برنامه داشتیم تا دانشگاهها دارای فضای بانشاط و آرامی باشند که تا حد زیادی این امر محقق شد.
وی تأکید کرد: همکاریهای علمی و بینالمللی از دیگر برنامههای این وزارتخانه بود که محقق شد.
فرهادی عنوان کرد: پروژههای تحقیقاتی مشترکی را نیز با کشورهای مختلف انجام دادهایم که در حال حاضر با اتحادیه اروپا ۱۴۰ پروژه علمی مشترک داریم.
وی افزود: حضور در پروژههای «سرن» و «سزامی» از سوی این وزارتخانه دنبال شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به توسعه زیرساختهای آموزشی و پژوهشی دانشگاهها اشاره کرد و گفت: ۱۳۱ آزمایشگاه مرکزی در دانشگاههای کشور راهاندازی شد که بیش از ۶۰ درصد این آزمایشگاهها تجهیز و تکمیل شدهاند.
بازنگری بیش از ۶۰۰ رشته تحصیلی از سوی وزارت علوم
فرهادی تأکید کرد: بیش از ۶۰۰ رشته تحصیلی در مقاطع مختلف مورد بازنگری قرار گرفته است.
وی به واگذاری اختیارات دانشگاهها اشاره کرد و گفت: توجه به هیأتهای امنا و شورای دانشگاهها از جمله اقدامات این وزارتخانه طی سالهای گذشته بوده است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه موضوع کارآفرینی و مأموریتگرایی در محوریت برنامههای وزارت علوم قرار داشت، گفت: دانشگاهها و پژوهشگاهها بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان پروژههای تحقیقاتی با وزارت نفت منعقد کردند.
فرهادی اظهار داشت: ۱۲۰۰ پروژه نیز با وزارت دفاع منعقد شد که از این تعداد ۵۰۰ پروژه نهایی و گزارش آن اعلام شده است.
وی گفت: اجرای طرح فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت، دورههای پسادکتری و کارآموزی دانشجویان در صنایع، از دیگر برنامههای این وزارتخانه بود که به صورت جدی، دنبال و عملیاتی شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تدوین نظام جامع آموزش مهارتی خبر داد و گفت: پیگیر اجرای این نظام جامع هستیم.
فرهادی تأکید کرد: ساماندهی آموزش عالی، بخش عمدهای از طرح آمایش آموزش عالی است که این موضوع پیش رفته، اما باید همچنان پیگیری شود.
