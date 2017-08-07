روسیه به داد شرکت نفت ونزوئلا رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، شرکت روس نفت روسیه در گزارش سه ماه خود اعلام کرد، در ماه آوریل سال جاری میلادی یک میلیارد و ۱۵ میلیون دلار به عنوان پیش پرداخت به شرکت نفت دولتی ونزوئلا، «پی دی وی اس ای»، در قالب قرارداد خرید نفت پرداخت کرده است.

این شرکت ونزوئلایی به دلیل مواجه شدن با کمبود پول نقد و نیز چالش بر سر پرداخت سود به دارندگان اوراق قرضه خود، از روس نفت درخواست کرد ۳ میلیارد دلار بدهی خود به این شرکت را در ماه آوریل تسویه کند.

«ایگور» مدیر اجرایی روس نفت در ماه ژوئن گفت: روس نفت فعالیت خود را در ونزوئلا ادامه می دهد و هیچ وقت این کشور را ترک نمی کند.

محاسبات رویترز نشان می دهد که روس نفت تا قبل از توافق اخیر خود با «پی دی وی اس ای»، بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار به این شرکت ونزوئلایی قرض داده است.

بر پایه این گزارش، روسیه و ونزوئلا طی ماه های اخیر با سوآپ نفت به تسویه بدهی های شرکت «پی دی وی اس ای» ونزوئلا با روس نفت پرداخته اند و از ماه «می» این شرکت ونزوئلایی عرضه خود را به ۱۰۵ هزار بشکه نفت سنگین در روز به روس نفت افزایش داده است تا از این طریق بدهی های خود را پرداخت کند.

روس نفت در گزارش مالی خود عنوان کرد، در سال ۲۰۱۶ میلادی معادل یک میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلار بعنوان پیش پرداخت به «پی دی وی اس ای» داده است.