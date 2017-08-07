پرورش سنتی دام سوددهی را کاهش می دهد

شهرام موحدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای ماده نه قانون نظام جامع دامپروری گامی در جهت حفظ و صیانت از سرمایه های ملی و ارتقاء سطح بهداشت عمومی جامعه است.

وی اجرایی شدن ماده ۹ قانون نظام جامع دامپروری که همه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که اقدام به سرمایه گذاری در امور دام می‌کند، موظفند بر اساس قوانین و ضوابط موجود، نسبت به برقراری بیمه دام، نهاده ها، ابنیه، تجهیزات، تولیدات و شاغلین (اعم از دائم و موقت) دامداری های خود اقدام کنند، را گامی مهم در حفظ و صیانت از سرمایه های ملی و ارتقاء بهداشت عمومی جامعه دانست.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان ادامه داد: ارتقاء و ارائه خدمات گسترده‌تر توسط شرکت‌های بیمه، علاوه بر کاهش مخاطرات سرمایه گذاری در مشاغل مختلف، نقش بسزائی در امنیت روانی جامعه ایفا می‌کند.

وی در خصوص تاثیر بیمه بر صنعت پرورش دام و طیور، گفت: سرمایه گذاری بر روی موجود زنده با توجه به شرایط پرورش جدید و بیماری هایی که گاهاً بروز پیدا می کند بسیار مخاطره انگیز است و در این صنعت علاوه بر تجربه، بدون داشتن علم روز و پایبند بودن به پرورش های سنتی سبب کاهش بهره وری و سوددهی می‌شود و در این مسیر امکان ضرر دیدن مالی به شدت اینگونه سیستم های پرورش را تهدید می‌کند.

موحدی گفت: براساس مفاد ماده ۹ در خصوص افزایش بهره وری، سرمایه‌گذاران در امور دام ملزم به ایجاد بیمه اجباری هستند.

وی تصریح کرد: با اجرای این قانون در موارد بروز حوادث غیرمترقبه مثل سیل، زلزله، بیماری و غیره در صورت ایجاد خسارات، سرمایه گذار بیمه شده می تواند از خدمات بیمه ای استفاده کرده و قسمتی از ضرر و زیان خود را جبران کند.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان در خصوص مزایای اجرای این قانون ادامه داد: متاسفانه در زمان بروز بحران، دولت بیشترین هزینه ها را در جهت جبران خسارات سرمایه گذاران به دلیل حفظ این افراد در تولید به عهده می‌گیرد، در صورتی که با حضور بیمه این بودجه را می توان در مقابله با بروز عوامل دیگر که ممکن است در ادامه این حادثه به وجود بیاید هزینه کرد و در زمان کوتاه تر بتوان بحران را کنترل و مهار کرد.

وی با ابراز امیدواری از اینکه هرچه زودتر سرمایه گذاران مطابق این قانون نسبت به برقراری بیمه دام، نهاده ها، ابنیه، تجهیزات، تولیدات و شاغلین (اعم از دائم و موقت) دامداری های خود اقدام کنند، گفت: در صورتی که بهره بردار از جبران خسارات متحمله مطمئن شود، در زمان بروز موارد بیماری که نیاز است دام ها یا نهاده های موجود، معدوم شود این کار به راحتی صورت گرفته که موجب ارتقاء سطح بهداشت عمومی جامعه و حفظ و صیانت از سرمایه های ملی، همچنین ترغیب هرچه بیشتر سرمایه گذاری در این صنعت می شود.