حضور و استقرار بنیاد هابیلیان در استان کردستان ضروری است

به گزارش خبرنگارمهر، آیت‌الله سید محمد حسینی شاهرودی امروز دوشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت شهدای ترور استان کردستان که با حضور دبیرکل بنیاد هابیلیان در سنندج برگزار شد، با اشاره به اینکه شهدای روحانی در استان کردستان محور وحدت و انسجام بوده‌اند، گفت: وجود یک هزار و ۸۰۰ شهید ترور در استان کردستان گویای این مطلب است که دشمنان اسلام محور وحدت را در استان کردستان هدف قرار داده‌اند.

وی حضور و استقرار بنیاد هابیلیان در استان کردستان ضروی خواند وعنوان کرد: راه‌اندازی این بنیاد در استان اقدام موثری در برگزاری پیش کنگره ۵۴۰۰ شهید استان است.

وی بر تهیه فیلم مستند، مصاحبه با خانواده شهدای ترور استان به ویژه ایثارگران سپاه، ارتش، نیروهای نظامی و انتظامی تاکید کرد واظهارداشت: باید ناگفته‌ها در اختیار بنیاد هابیلیان قرار گیرد چرا که شهدای ترور مظلوم‌ترین شهدای انقلاب اسلامی هستند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به اینکه پرداختن به مسئله شهدا بازتاب جهانی خواهد داشت، افزود: از نظر دین مبین اسلان هر عملی امنیت مردم و جامعه را به مخاطره بیندازد محکوم است و مردم دینی و انقلابی ما هیچ گاه به زیر ظلم و زور نرفته ونخواهند رفت.

آیت‌الله شاهرودی عنوان کرد: گرچه ایران قربانی تروریست است اما به فرموده مقام معظم رهبری جای جلاد و مظلوم عوض شده و دشمنان خود را مدعی ترور می‌دانند در صورتی‌که خود تروریست هستند.

وی بیان کرد: تهیه فیلم، کتاب، برگزاری همایش‌ها در خصوص جایگاه شهدا و ورود مطبوعات به حوزه معرفی شهدای ترور بسیارلازم و ضروری است و تمامی حاضرین در این جلسه باید با موسسه هابیلیان همکاری لازم را داشته باشند.