به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ویتولد واسزیکوفسکی» وزیر خارجه لهستان در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر استقرار موشک های آمریکایی در خاک این کشور گفت: لهستان هیچ برنامه ای برای استقرار موشک های میان برد و یا کوتاه برد آمریکا در خاک خود ندارد.

وزیر خارجه لهستان در ادامه گفت: تمام مواردی که در این رابطه مطرح می شوند گمانه زنی هستند. ما هیچ درخواستی در این رابطه از آمریکا نداشته ایم و استقرار چنین جنگ افزارهایی در خاک لهستان به تصمیم ناتو بستگی دارد. تا جائیکه من اطلاع دارم ما تا این لحظه قصد استقرار موشک های آمریکایی را در خاک لهستان نداریم.

به گزارش مهر، آمریکا از سال ها قبل یعنی زمان ریاست جمهوری جرج بوش قصد داشت برای مقابله با روسیه موشک هایی را در خاک لهستان مستقر کند اما واکنش تند روسیه به این موضوع و هزینه بالای آن موجب شد تا آمریکا برای مدتی از اجرای آن صرف نظر کند.