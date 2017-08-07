به گزارش خبرگزاری مهر، در آلبوم جدید «دنگ شو» قطعه هایی به نام های «باد گناهکار»، «خطا کردم»، «خطا نیست»، «عطار»، «چیزی»، «به شط»، «خلیج»، «حباب»، «خورشید می شوم»، «آخر قصه» برای مخاطبان عرضه شده است.

طاها پارسا خواننده، ترانه سرا و نوازنده ساکسیفون، میلاد باقری خواننده، رضا شایا نوازنده پیانو، صبا صمیمی نوازنده تمبک و سازهای کوبه ای، خشایار روانگر نوازنده درامز و سینتی سایزر، سروش عدل نوازنده گیتاربیس به عنوان اعضای اصلی گروه موسیقی «دنگ شو» در کنار هنرمندان مهمان از جمله آیدین ترکیان نوازنده کمانچه، اسحق چگینی نوازنده نی، ماکان خویی نژاد نوازنده ویولن سل، آناهیتا دری هم خوان، مهرآذین هم خوان، کاوه عابدین صدابرداری، میکس و مسترینگ و مازیار باباباشی دستیار صدابردار در تولید این اثر به هنرنمایی پرداخته اند.