آگاهی بخشی به جامعه مهمترین وظیفه خبرنگار است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مخبری ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار افزود: در دنیای کنونی که اطلاع رسانی در کمترین زمان به عنوان یک اولویت قرار گرفته وظیفه خبرنگاران از گذشته سخت تر است.

وی ادامه داد: پیدا کردن حقیقت و آگاه سازی جامعه مهمترین و سخترین وظیفه خبرنگاران است زیرا باید به تمامی جوانب خبر توجه کنند.

وی تصریح کرد: توجه به آبروی مردم در بحث انتشار خبر نیز باید در کنار آگاهی بخشی جامعه مدنظر است و در این راستا خوشبختانه رسانه ها و خبرنگاران استان فارس دارای جایگاه مناسب هستند.

مخبری یادآور شد: برای پیدا کردن حقیقت و آگاهی بخشی به مردم باید در صحنه مبارزه حاضر بود که به همین دلیل خبرنگاری از مشاغل سخت به حساب می آید.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد شیراز در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه وظیفه دانشگاه ها اشتغال زایی نیز است، گفت: دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تنها نباید به موضوع علوم و دانش توجه کنند زیرا دانشجویان باید پس از پایان تحصیلات توان انجام کار نیز داشته باشند.

مخبری افرود: امروز ارتباط صنعت و دانشگاه بسیار مهم است که خوشبختانه شاهد حرکت های موثری در خصوص پایان نامه های دانشجویی هستیم.