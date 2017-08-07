غفلت ۳۸ ساله از ابلاغ دستورالعمل سازمان اداری استخدامی شهرداریها

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجعفر تشکری هاشمی در نشست خبری خود با اشاره به وضعیت استخدامی در شهرداری تهران گفت: ما دو نوع پرسنل در شهرداری تهران داریم. ابتدا نیروهای قراردادی و موقت و دوم پیمانکاران.

وی توضیح داد: همه پیمانکاران را نمی شود استخدام کرد زیرا ما هزاران پیمانکار داریم که استخدام آنها ما را به دهه چهل بازمی گرداند. بسیاری از کارهای شهرداری برون سپاری شده است که توسط این پیمانکاران عملیاتی می شود.

تشکری هاشمی افزود: ما مکانیزمی قرار دادیم تا نیروهای قراردادی که تبدیل وضعیت نشده اند در اولویت استخدام قرار بگیرند.

وی با اشاره به یک غفلت ۳۸ ساله گفت: بند پ ماده ۲ قانون استخدام شهرداری در سال ۵۸ مصوب و قرار شد دستورالعملی را از شهرداری به سازمان اداری استخدامی ببرند تا بعد از تایید در آنجا نیروها استخدام شوند اما متاسفانه این بند ۳۸ سال است که مورد غفلت واقع شده است.

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران ادامه داد: در حال حاضر ما دستورالعمل را از نو نوشته ایم و به سازمان اداری استخدامی ارائه داده ایم تا در صورت تصویب نیروها بر اساس این دستورالعمل استخدام شوند.

تشکری هاشمی ادامه داد: بیکاری یک رنج بزرگ است و متاسفانه تقریبا همه خانواده های ما این رنج را احساس می کنند. تولید در کشور دچار تنش شده است و در بدترین وضعیت قرار دارد.

تشکری هاشمی افزود: نیروی جوان یک فرصت است نه تهدید اما در صورت ادامه این روند ما با تهدید رو به رو خواهیم شد. شهرداری به عنوان نهادی که در هر سال می تواند جوانانی را استخدام کند در این زمینه ورود کرده است.

وی تصریح کرد: در یک مقطع زمانی همه با قراردادهای یک ساله به شهرداری می آمدند و متاسفانه اکنون افرادی را داریم که ۱۰ سال، ۱۵ سال و حتی ۲۳ سال، سال به سال با شهرداری قرارداد بسته اند این نوع قرارداد یک حس اضطراب به افراد و عدم تعلق برای سازمان ایجاد می کند.

وی گفت: ما بر اساس چارچوب مورد تایید دستگاه ها مجوزهای لازم را اخذ کردیم که این سخت ترین بخش کار بود. با سازمان اداری استخدامی جلسات متعددی برگزار کردیم، شورای اداری تشکیل دادیم و همه رویه های قانونی را به انجام رساندیم تا کار قانونی شود.

تشکری ادامه داد: ما امروز از بین پنج هزار نفری که برای رسمی شدن معرفی کردیم حدود چهار هزار و ۷۰۰ نفر رسمی شده اند و مابقی در مراحل گزینش قرار دارند. استخدام ما هیچ ایراد قانونی هم ندارد.

کارهایی که بر زمین مانده است

تشکری هاشمی در ادامه با اشاره به مسئولیت پیشین خود در حوزه حمل و نقل و ترافیک گفت: من در آنجا چند موضوع را پیگیری کردم اما متاسفانه به سرانجام مطلوب نرسید یکی از این مسائل موضوع موتورسیکلت برقی بود که خیلی تلاش کردیم جایگزین موتورهای کاربراتی شود اما صنعت خیلی با ما همراهی نکرد.

وی توضیح داد: ما حتی کمک بلاعوض گذاشتیم اما قرار نبود ما موتور بخریم. امیدوارم مدیریت بعدی این موضوع را پیگیری کند.

وی با اشاره به فرهنگ دوچرخه سواری در تهران نیز گفت: ما فضاهایی را به این منظور مشخص کردیم، همایش برگزار کردیم اما علیرغم تلاش های مختلف نتوانستیم دوچرخه سواری را نهادینه کنیم، امیدواریم این تلاش ها ادامه پیدا کند.

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران به تاسیس خطوط BRT در بزرگراه همت اشاره کرد و گفت: هدف ما از ایجاد فضا برای BRT صرفا بحث ترافیک بزرگراه همت نیست بلکه نگاه ما مسائل ایمنی شهر است. به عنوان مثال عبور آسان آتش نشانی، اورژانس و ... که متاسفانه شاهدیم این روزها ساعت ها در ترافیک همت گرفتار می شوند.

تشکری هاشمی در خاتمه گفت: من موافق LRT نبودم زیرا ظرفیت آن نسبت به مترو خیلی کمتر است. معتقدم ایجاد آن تصمیم اشتباهی است و آنهایی که علاقه من به ایجاد LRT و مونوریل هستند احساس می کنند تهران می تواند تبدیل به کلکسیون شود که این تصور اشتباه است.