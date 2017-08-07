  1. استانها
  2. اردبیل
۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۲۷

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر اردبیل:

هلال‌احمر اردبیل در جلب مشارکت خیرین پیشتاز است

اردبیل- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل گفت: هلال احمر اردبیل در جلب مشارکت خیرین پیشتاز کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی بعد از ظهر دوشنبه در آیین تودیع و معارفه مسئولان دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل گفت: هلال‌احمر مسئولیت خطیری در امدادرسانی و کاهش سطح آسیب‌ها دارد.

وی افزود: به ویژه در رویکرد جدید از ظرفیت خیرین برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند و لازم است نسبت به اعتماد مردم صحه بگذارد.

در این جلسه معاون سیاسی اجتماعی استانداری اردبیل نیز با تأکید به مسئولیت خطیر اخلاقی هلال‌احمر تصریح کرد: جمعیت هلال‌احمر نه تنها در مأموریت‌های داخلی کشور بلکه در مأموریت‌های خارجی نیز خوش درخشیده است.

ناصر نصیری افزود: انتظار می‌رود در عزل و نصب‌ها نیز به موضوع اخلاقیات توجه شده و در خود استان مصالح و منافع استان در نظر گرفته شود.

در این جلسه نماینده سابق ولی‌فقیه در جمعیت هلال‌احمر استان حجت‌الاسلام حسن اسماعیلی تودیع و حجت‌الاسلام عبدالحمید واعظی به عنوان نماینده جدید ولی‌فقیه در جمعیت هلال‌احمر استان معرفی شد.

محمد میرزایی ناطق

