برگزاری همایش شهدای تروردرکردستان اقدامی در گرامیداشت یادشهدا است

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام مختار کرمی امروز در در جلسه ستاد بزرگداشت شهدای ترور استان کردستان که با حضور دبیرکل بنیاد هابیلیان در سنندج برگزار شد، با اشاره به اینکه دیدارها و جلساتی نیز با نمایندگان بنیاد هابیلیان انجام شده است، گفت: تبلیغات اسلامی ضمن هماهنگی با دفتر نماینده ولی فقیه کردستان و ادارات موثر در برگزاری همایش شهدای ترور به مدت سه ماه است که هماهنگی لازم را انجام داده و آمادگی سایر همکاری‌های دیگر در این زمینه را دارد.

وی بیان کرد: بنا به درخواست بنیاد هابیلیان در راستای همکاری برای برگزاری همایش شهدای ترور در استان این اداره‌کل آمادگی خود را اعلام می‌ کند.

وی اظهارداشت: شهدا حق زیادی به گردن ما دارند و باید برای ارج نهادن به جایگاه این عزیزان همکاری لازم را داشته باشیم و قدردان ایثار و ازخودگذشتگی آنها و خانواده‌هایشان باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به اینکه اسلام و انقلاب اسلامی طرفدار منطق است، ادامه داد: دشمنان اسلام چون توان مقابله، تقابل فکری و گفتگو با نظام اسلامی را ندارند دست به ترور می‌زنند و به همین دلیل است که ما قربانی تروریست شده‌ایم.

حجت‌الاسلام کرمی افزود: برگزاری همایش شهدای ترور در استان کردستان می‌تواند حرکت موثری در گرامیداشت یاد و خاطر شهدا و ارج نهادن به مقام آنها باشد.

سیدمحمد جواد هاشمی‌نژاد دبیرکل بنیاد هابیلیان نیز در این جلسه گفت: بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور) سازمانی مردم‌نهاد است که در سال ۱۳۸۴ به‌منظور تبیین پرونده تروریسم در ایران تأسیس شده است.

وی بیان کرد: پرونده حوادث تروریستی در ایران، نام ۱۷ هزار قربانی بی‌گناه را در خود ثبت کرده است که گواهی روشن برخشونت گروه‌های تروریستی و سند تاریخی و انکارناپذیری است در اثبات این واقعیت که کشور ما بزرگترین قربانی تروریسم است.

وی با اشاره به اهداف بنیاد هابیلیان در کشور اظهارداشت: بنیاد هابیلیان باهدف فعالیت در راه مبارزه با تروریسم و شناساندن ابعاد و دامنه اقدامات و جنایت‌های منافقین و دیگر گروه‌های تروریستی به عموم ملت شریف ایران و گشودن پرونده‌های حقوقی علیه منافقین و زنده‌نگاه‌داشتن یاد و نام شهدا و جانبازان عزیز ترور آغاز به‌کار کرد.

دبیرکل بنیاد هابیلیان با اشاره به اینکه این بنیاد یک مجموعه غیردولتی و مرکز پژوهشی تخصصی شهدای ترور است، یادآور شد: بنیاد هابیلیان ضمن همکاری با شبکه افق در داخل کشور مخاطبان اثرگذاری دارد و ایران اسلامی از عملکرد کشورها و سازمان‌های اطلاعاتی دشمن که نخبگان، روحانیون و ماموستاهای استان کردستان و کشور را ترور کرده‌اند شکایت کرده و پیگیر احقاق حق آنها خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه شهدا در قیامت جایگاه ویژه‌ای دارند و نیاز است همواره یاد و خاطر شهدا را زنده نگه داریم، اضافه کرد: افرادی که توسط عوامل تروریستی مورد هدف قرار می‌گیرند دارای عقبه بوده و قربانی تروریسمی می‌شوند که توسط عوامل صهیونیست و حامیان آنها ترور می‌شوند.